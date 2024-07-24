Адаптація на новій роботі. Як влитися в колектив: поради фахівців

Нова робота завжди пов’язана зі змішаними емоціями. З одного боку це приємні враження і радість, а з іншого – страх і часто невпевненість у собі. У перші дні на новій роботі кожен із нас хвилюється, переживає за те, щоб максимально показати свої професійні навички, сподобатися керівництву й колективу.

РБК-Україна розбиралося, як справити хороше перше враження, залишаючись при цьому собою, та з легкістю адаптуватися на новому робочому місці.

На що звертають увагу роботодавці

До того, як вас прийняли на нову роботу, ви вже пройшли перший етап – керівник розглянув ваше резюме та поспілкувався з вами, а значить – ви підходите для роботи. Далі – справа за вами. Необхідно зрозуміти у чому полягає ваша робота і продемонструвати, як ви її виконуєте.

Спеціалісти центру зайнятості зазначають, що у перші дні роботи колеги та керівництво найперше звертатимуть увагу на такі якості:

продуктивність та якість виконання робочих завдань;

ініціативність та самостійність виконання робочих завдань у межах ваших посадових обов’язків;

ставлення до роботи та організації, в якій ви починаєте працювати;

комфорт під час спілкування з вами;

відповідальність.

Водночас спеціалісти ринку праці радять не бути занадто вимогливими до себе і не намагатися стрибнути вище голови, оскільки надмірна показушність одразу помітна і коли ви трохи адаптуєтеся, то все одно покажете себе таким, який ви є.

Адаптація на новому робочому місці

Психологи стверджують, що адаптація в новому колективі може тривати від кількох тижнів до півроку. Це залежить від характеру людини та умов, які створює роботодавець.

Адаптація проходить у кілька етапів. Перший, гострий етап, триває до двох місяців, протягом якого новачок може відчувати невпевненість і пригнічення через невідповідність очікувань. Робочі завдання викликають багато запитань, а колеги – підозрілі погляди.

Психолог Роман Зіненко у коментарі для РБК-Україна зазначає, що керівництво і колеги можуть виглядати занадто вимогливими та прискіпливими через невпевненість людини у собі та тривожність. Боротися з цим допоможе відпочинок після роботи і впевненість у своїх навичках – найчастіше ви влаштовуєтесь на роботу, яку вже виконували і роботодавець не розглядав би вашу кандидатуру, якби не був впевнений, що ваші навички йому підходять.

Через 3-4 місяці настає другий етап адаптації, коли працівник стає впевненішим і легко виконує завдання, знаходячи друзів у колективі. Проте можливі деякі помилки через незнання нюансів. Однак ви вже знайомі із колективом і можете порадитися із колегами, що і як краще зробити. Після півроку співробітник стає повноцінною частиною колективу і якісно виконує свою роботу.

Крім того, у перші дні на новому робочому місці нагадувати собі, що ви гарний працівник, що вмієте гарно виконувати свою роботу, не боятися щось уточнити, спитати. Ви лише влаштувалися і навіть якщо попередня робота була майже ідентичною, ви не можете одразу знати усі тонкощі.

Також психологи радять хвалити себе у кінці робочого дня, особливо, коли у вас вийшло те, що ви планували. Це допоможе подолати страх, заспокоїтися і стати більш впевненим у своїх силах.