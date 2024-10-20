Білозір - про Ротару та її позицію щодо війни: "Трактувати її вчинки не варто"

Співачка Оксана Білозір висловилася про Софію Ротару, яка зараз майже "зникла з радарів" та дуже рідко публікує щось нове у своїх соцмережах. На тлі повномасштабної війни РФ проти України мережа часто цікавиться, чому виконавиця "Хуторянки" не дає концерти та дуже мало говорить про російську агресію.

В інтерв'ю РБК-Україна, повну версію якого можна буде прочитати у понеділок, 21 жовтня, Білозір чесно сказала, що думає про цю ситуацію.

Білозір висловилася про Ротару

На думку співачки, нині не варто забувати, що Софія Михайлівна прославилася саме українськими піснями, а не треками російською. До того ж Білозір нагадала, наскільки Ротару вплинула на нашу культуру.

Говорячи про те, що нині деякі користувачі вимагають, аби співачка чітко висловила позицію, назвала Путіна агресором та засудила вчинки всієї РФ, Оксана Володимирівна зазначила, що артистка заслуговує на повагу.

Білозір зробила заяву про Ротару (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

"Вона стала зіркою не тоді, коли російські пісні співала. Вона стала зіркою, коли співала українські пісні. І це є її величезна заслуга на сьогодні, тому що вона була фундаментом, опорою, на яку можна було спиратися. Тому зараз трактувати її вчинки не варто", - заявила Білозір.

"По-перше, вона вже дуже поважна, має право на свою позицію. Ми повинні віддавати їй шану за це, і не вимагати сьогодні від неї ще щось, бо свою позицію вона вклала у свою творчість, і в розвиток української культури, в тому числі", - додала вона.

Яка позиція Ротару щодо війни (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Де зараз Софія Ротару

Після 24 лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабну війну проти України, співачка не одразу вийшла на зв'язок з підписниками. На своїй сторінці в Instagram вона висловилася про все це 28 лютого.

Перший допис Ротару про війну (скріншот)

Потім вона зрідка публікувала Stories, в яких або показувала наслідки ракетних ударів, або вітала українців зі святами. А у серпні 2022 року Ротару розповіла, що приїхала в "місце сили" - Маршинці, де вона народилася. Зірка писала, що вона не звикла допомагати публічно, але зробила виняток й розмістила збір для допомоги родинам українських військових.

Ротару про повномасштабну війну (скріншот)

На цьому її сторінка "завмерла". Ротару й досі публікує Stories, але дуже рідко. Нових дописів вона не робить.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

На тлі цього відомий композитор припустив, чому Ротару уникає розмов про війну в Україні. А народний артист України Павло Дворський зазначив, що співачка сама про все розповість, коли прийде час.