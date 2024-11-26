Стало известно, что Ротару на самом деле думает о РФ: "Ненавижу, тупые рожи"
На фоне новостей о том, что София Ротару до сих пор не может продать квартиру в Москве, российский продюсер решил высказаться о том, что певица думала и говорила о его стране. По его словам, звезда попросту ненавидит РФ.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), слова Евгения Морозова, который называет себя продюсером, активно распространились в росСМИ,
Что Ротару говорила о России
"Я в последний раз с Ротару общался в году 2015, предлагая ей корпоратив в Екатеринбурге. А она мне в ответ: "Все россияне поступают подло". Всех обозвала, включая меня. Надо знать эту Соню, бывает, сядет в машину и орет: "Ненавижу эту Россию. Эти мерзкие, рыжие, тупые рожи!" - заявил Морозов.
Россиянин пытался переубедить Ротару. Но певица все равно говорила, что не любит там выступать.
София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
"Ротару никогда не любила гастролировать по России. На выступлениях у нас всегда был какой-то ад. Я работал у нее импресарио, будучи совсем юным, у меня было понимание, что ее можно притащить в любой регион и поднять денег. Я много раз вел переговоры со всеми ее директорами и с ней лично, она всегда говорила, что для нее приезжать в Россию стресс", - утверждает продюсер.
"Вы спросите, а какой у нее мог быть стресс, например, в 2010 году?! Она отвечала на это: "Меня не устраивают эти русские бесконечно тусующиеся рожи!". Плюс она не любила длинные гастрольные туры", - добавил он.
По словам Морозова, Ротару ставила высокий "ценник" на свои гастроли в городах страны-агрессора. Уже в 2003 году она якобы "требовала" 150 тысяч долларов.
Что Ротару говорит о войне
После 24 февраля 2022 года певица не была многословной. Однако время от времени она публикует Stories, в которых поддерживает Украину и осуждает войну.
Позиция Ротару по войне (скриншот)
Также она публиковала сбор на помощь семьям украинских военных. Тогда Ротару говорила, что не привыкла публично говорить о добрых делах.
Напомним, недавно стало известно, что россияне устроили истерику из-за позиции Софии Ротару.
Кроме этого, ранее мы рассказывали, что Оксана Билозир высказалась о Ротару.