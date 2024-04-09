Стало відомо, коли українці зможуть побачити наступне сонячне затемнення

Коли чекати наступне сонячне затемнення

Повне сонячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею й ненадовго закриває весь диск світила.

У цей момент видно тонку, майже білу зовнішню атмосферу Сонця, яка називається короною.

Фази сонячного затемнення (інфографіка: greatamericaneclipse.com)

Згідно з інформацією експертів, наступне сонячне затемнення можна буде побачити менш ніж за рік - 29 березня 2025 року.

Варто зазначити, що йдеться про часткове затемнення - коли Місяць не "наступатиме" на диск світила повністю й від нього лишатиметься більший або менший серп.

Де можна буде побачити наступне сонячне затемнення

Сонячне затемнення 29 березня матиме дуже солідну максимальну фазу - 93,6%.

Однак такою вона буде лише під час сходу Сонця в точці, розташованій на заході півострова Лабрадор у східній Канаді.

В усіх інших точках - північніше, південніше та східніше - фаза затемнення буде меншою.

Оскільки Україна опиниться на південній межі видимості затемнення, його можна буде побачити:

у західних областях (включно з Житомирською областю, але без східної частини Чернівецької області)

на півночі Вінниччини, Київщини, Чернігівщини та Сумщини

"Шлях" сонячного затемнення над Україною - темніший колір (інфографіка: universemagazine.com)

В яких містах України "покажеться" сонячне затемнення

Дослідники припускають, що за сприятливих погодніх умов, 29 березня 2025 року за сонячним затемненням можна буде спостерігати в деяких частинах української столиці:

у Пущі-Водиці - у північно-західній частині Києва (там воно триватиме впродовж близько 16 хвилин при максимальній фазі 0,6%)

у районі залізничного вокзалу та Майдану Незалежності (триватиме близько 6 хвилин при максимальній фазі 0,2%)

Оскільки "накриття" буде крихітним, побачити його можна буде за допомогою телескопу зі збільшенням у понад сотню разів і спеціальним захисним фільтром.

В інших містах України сонячне затемнення має бути дещо більшим:

у Хмельницькому, Житомирі та Чернігові - максимальна фаза сягне 2%

у Тернополі - 4%

в Ужгороді - 6,2%

у Львові - 6,7%

Найбільш "затемненим" Сонце буде на північному заході Волині (неподалік польсько-білоруського кордону). Там його диск буде закритий Місяцем на щонайменше 11%, а загальна тривалість природнього явища перевищить годину і 5 хвилин.

В цілому наступне сонячне затемнення триватиме у часовому проміжку між першою та другою годинами дня за київським часом.