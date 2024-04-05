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Астрономи планують створити штучне сонячне затемнення: названі причини

П'ятниця 05 квітня 2024 19:41
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Астрономи планують створити штучне сонячне затемнення: названі причини Європейське космічне агентство створить штучне сонячне затемнення (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Європейське космічне агентство (ESA) займається розробкою проекту штучного сонячного затемнення. Раніше подібне видавалося неможливим, проте завдяки сучасним технологіям ця дивовижна ідея стає реальністю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку, гаджети і стиль життя The Verge.

Проект під назвою Proba-3 був створений для вивчення однієї з найбільш недоступних областей Сонця - його гарячої корони.

Європейське космічне агентство (ESA) планує запустити два окремі космічні апарати, розмістивши їх на відстані 150 метрів один від одного, щоб один із них закривав Сонце, залишаючи видимою тільки його корону, подібно до міні-місяця.

Інший апарат буде використовувати удосконалений коронограф для спостереження за короною Сонця поза затемненням.

Астрономи планують створити штучне сонячне затемнення: названі причиниЗатемнення Proba-3 блокує сонячне світло для коронографа (фото: ESA)

Одним із найскладніших завдань у рамках цього проекту буде точне вибудовування супутників із точністю до міліметра.

Передбачається, що місія Proba-3 дозволить детальніше вивчити процеси на Сонці та їх вплив на земну погоду. Також планується виміряти рівень загальної енергії, що випромінюється Сонцем.

Астрономи планують створити штучне сонячне затемнення: названі причиниАпарати будуть розташовані на відстані 150 метрів один від одного (фото: ESA)

В даний час два апарати проходять остаточну інтеграцію, а після цього вони будуть відправлені в космос восени за допомогою пускової установки PSLV-XL в Індії.

Під час місії вчені не зможуть спостерігати сонячний лімб так близько, як під час природного затемнення, проте вони зможуть отримати дані протягом кількох годин, а не лише 5-10 хвилин.

Нагадаємо, що побачити повне сонячне затемнення зможе кожен охочий.

У нас також є матеріал про те, як з Місяця виглядає сонячне затемнення.

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