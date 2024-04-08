Світ побачив повне сонячне затемнення. Неймовірний момент зняли на відео
8 квітня увесь світ міг побачити повне сонячне затемнення. І якщо мешканцям деяких країн пощастило, адже вони могли спостерігати за рідкісним явищем "наживо", то інші мали шанс дивитися на нього онлайн.
Яким було сонячне затемнення, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела, прямі трансляції затемнення від NASA та Time, дописи користувачів в X (Twitter).
Сонячне затемнення - як це було
Так, трансляцію затемнення почали о 20:00. А пік неймовірної події випав приблизно на 20.18 за київським часом.
Спостерігати за затемненням "наживо" могли мешканці США, Канади та Мексики. А частково побачити таке явище могли навіть у Західній Європі.
Сонячне затемнення (скріншоти)
Користувачі мережі вже почали ділитися неймовірними кадрами, які їм вдалося зробити самостійно. Дійсно, як і попереджали науковці, під час затемнення можна було побачити так звану "корону" - світло навколо темних Місяця та Сонця.
Exclusive Footage !— . (@IamHindu_OG) April 8, 2024
The wait is over #Eclipse2024 #EclipseSolar2024 #SolarEclipse2024
Follow @IamHindu_OG pic.twitter.com/KeizWuI7yV
Just north of Austin with my decade old Nikon. #Eclipse2024 pic.twitter.com/Xe33xK88kz— Jim Kersey (@robotkersey) April 8, 2024
Трансляції сонячного затемнення - це варто побачити
До слова, нещодавно ми вже розповідали, наскільки повне сонячне затемнення небезпечне для людей.
Окрім цього, раніше стало відомо, що астрономи планують створити штучне сонячне затемнення.