Світ побачив повне сонячне затемнення. Неймовірний момент зняли на відео

8 квітня увесь світ міг побачити повне сонячне затемнення. І якщо мешканцям деяких країн пощастило, адже вони могли спостерігати за рідкісним явищем "наживо", то інші мали шанс дивитися на нього онлайн.

Яким було сонячне затемнення, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела, прямі трансляції затемнення від NASA та Time, дописи користувачів в X (Twitter).