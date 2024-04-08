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Світ побачив повне сонячне затемнення. Неймовірний момент зняли на відео

Понеділок 08 квітня 2024 22:05
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Світ побачив повне сонячне затемнення. Неймовірний момент зняли на відео Яким було повне затемнення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

8 квітня увесь світ міг побачити повне сонячне затемнення. І якщо мешканцям деяких країн пощастило, адже вони могли спостерігати за рідкісним явищем "наживо", то інші мали шанс дивитися на нього онлайн.

Яким було сонячне затемнення, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела, прямі трансляції затемнення від NASA та Time, дописи користувачів в X (Twitter).

Сонячне затемнення - як це було

Так, трансляцію затемнення почали о 20:00. А пік неймовірної події випав приблизно на 20.18 за київським часом.

Спостерігати за затемненням "наживо" могли мешканці США, Канади та Мексики. А частково побачити таке явище могли навіть у Західній Європі.

Світ побачив повне сонячне затемнення. Неймовірний момент зняли на відеоСвіт побачив повне сонячне затемнення. Неймовірний момент зняли на відеоСвіт побачив повне сонячне затемнення. Неймовірний момент зняли на відеоСвіт побачив повне сонячне затемнення. Неймовірний момент зняли на відео

Світ побачив повне сонячне затемнення. Неймовірний момент зняли на відео

Сонячне затемнення (скріншоти)

Користувачі мережі вже почали ділитися неймовірними кадрами, які їм вдалося зробити самостійно. Дійсно, як і попереджали науковці, під час затемнення можна було побачити так звану "корону" - світло навколо темних Місяця та Сонця.

Трансляції сонячного затемнення - це варто побачити

До слова, нещодавно ми вже розповідали, наскільки повне сонячне затемнення небезпечне для людей.

Окрім цього, раніше стало відомо, що астрономи планують створити штучне сонячне затемнення.

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