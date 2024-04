Світ побачив повне сонячне затемнення. Неймовірний момент зняли на відео

Так, трансляцію затемнення почали о 20:00. А пік неймовірної події випав приблизно на 20.18 за київським часом.

Спостерігати за затемненням "наживо" могли мешканці США, Канади та Мексики. А частково побачити таке явище могли навіть у Західній Європі.

Сонячне затемнення (скріншоти)

Користувачі мережі вже почали ділитися неймовірними кадрами, які їм вдалося зробити самостійно. Дійсно, як і попереджали науковці, під час затемнення можна було побачити так звану "корону" - світло навколо темних Місяця та Сонця.

Exclusive Footage ! The wait is over #Eclipse2024 #EclipseSolar2024 #SolarEclipse2024 Follow @IamHindu_OG pic.twitter.com/KeizWuI7yV

Just north of Austin with my decade old Nikon. #Eclipse2024 pic.twitter.com/Xe33xK88kz