Наскільки повне сонячне затемнення небезпечне для людей: чого чекати 8 квітня

8 квітня відбудеться сонячне затемнення, яке має вплив на нашу психіку, та за яким, цього разу, можна буде спостергіати.

Про вплив сонячного затемнення на психіку людей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на BBC.

Як сонячне затемнення впливає на психіку людей

Нове квітневе затемнення заслуговує на особливу увагу через те, що його зможуть спостерігати на дуже великій території близько 31 мільйона людей, уявити важко, яка кількість людей будуть зайняті однією справою в усьому світі.

Згідно з останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може сильно вплинути на людську психіку, зокрема викликати почуття благоговіння, смирення та єдності з іншими людьми. Погано це, чи добре - вирішує кожен сам для себе за відчуттями.

Якими б інтригуючими не були наукові експерименти, вони не обов’язково відображають спонтанну реакцію людей на природні явища за межами лабораторії - це хвилювало Шона Голді, коли він брався за свою докторську роботу щодо реакції людства.

"Люди можуть стати більш дружніми, оскільки починають відчувати більш тісні соціальні зв’язки з іншими людьми та зі своєю спільнотою", - каже вчений Шон Голді.

Як сончне затемнення 8 квітня вплине на психіку людей (фото: Freepik)

За словами Дачера Келтнера, психолога з Університету Берклі, сонячне затемнення може заспокоїти "внутрішнього критика" і заохотити людину відкриватися всесвіту, дати можливість своєму розуму бачити закономірність життя та магію, яка може з нами відбуватися.

Водночас як наголошує Голді, наслідки позитивного впливу були відносно короткочасними - близько 24 годин.

Також це гарний спосіб для вчених дослідити реакцію людей, а це зможе показати швидкість постигну фото та відео під час сонячного затемнення.

Тож, по суті нічого поганого воно за собою не несе, але дозволяє відчути щось нове та допомагає вченим робити нові дослідження.