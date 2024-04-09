Стало известно, когда украинцы смогут увидеть следующее солнечное затмение

После того, как весь мир увидел полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года, у многих людей возник вопрос - когда же в следующий раз будет видна Луна на фоне Солнца.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о дате следующего солнечного затмения и обстоятельствах, при которых его можно будет увидеть.
При подготовке материала были использованы следующие источники: The Universe Space Tech, Great American Eclipse.
Полное солнечное затмение происходит тогда, когда Луна проходит между Солнцем и Землей и ненадолго закрывает весь диск светила.
В этот момент видна тонкая, почти белая внешняя атмосфера Солнца, которая называется короной.
Фазы солнечного затмения (инфографика: greatamericaneclipse.com)
Согласно информации экспертов, следующее солнечное затмение можно будет увидеть менее чем через год - 29 марта 2025 года.
Стоит отметить, что речь идет о частичном затмении - когда Луна не будет "наступать" на диск светила полностью и от него будет оставаться больший или меньший серп.
Солнечное затмение 29 марта будет иметь очень солидную максимальную фазу - 93,6%.
Однако такой она будет только на восходе Солнца в точке, расположенной на западе полуострова Лабрадор в восточной Канаде.
Во всех остальных точках - севернее, южнее и восточнее - фаза затмения будет меньше.
Поскольку Украина окажется на южной границе видимости затмения, его можно будет увидеть:
"Путь" солнечного затмения над Украиной - более темный цвет (инфографика: universemagazine.com)
Исследователи предполагают, что при благоприятных погодных условиях, 29 марта 2025 года за солнечным затмением можно будет наблюдать в некоторых частях украинской столицы:
Поскольку "накрытие" будет крошечным, увидеть его можно будет с помощью телескопа с увеличением в более сотни раз и специальным защитным фильтром.
В других городах Украины солнечное затмение должно быть несколько большим:
Наиболее "затемненным" Солнце будет на северо-западе Волыни (недалеко от польско-белорусской границы). Там его диск будет закрыт Луной на как минимум 11%, а общая продолжительность природного явления превысит час и 5 минут.
В целом следующее солнечное затмение будет продолжаться во временном промежутке между первым и вторым часами дня по киевскому времени.
Напомним, ранее мы рассказывали, насколько полное солнечное затмение опасно для людей.
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