Стало известно, когда украинцы смогут увидеть следующее солнечное затмение

Когда ждать следующего солнечного затмения

Полное солнечное затмение происходит тогда, когда Луна проходит между Солнцем и Землей и ненадолго закрывает весь диск светила.

В этот момент видна тонкая, почти белая внешняя атмосфера Солнца, которая называется короной.

Фазы солнечного затмения (инфографика: greatamericaneclipse.com)

Согласно информации экспертов, следующее солнечное затмение можно будет увидеть менее чем через год - 29 марта 2025 года.

Стоит отметить, что речь идет о частичном затмении - когда Луна не будет "наступать" на диск светила полностью и от него будет оставаться больший или меньший серп.

Где можно будет увидеть следующее солнечное затмение

Солнечное затмение 29 марта будет иметь очень солидную максимальную фазу - 93,6%.

Однако такой она будет только на восходе Солнца в точке, расположенной на западе полуострова Лабрадор в восточной Канаде.

Во всех остальных точках - севернее, южнее и восточнее - фаза затмения будет меньше.

Поскольку Украина окажется на южной границе видимости затмения, его можно будет увидеть:

в западных областях (включая Житомирскую область, но без восточной части Черновицкой области)

на севере Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областей

"Путь" солнечного затмения над Украиной - более темный цвет (инфографика: universemagazine.com)

В каких городах Украины "покажется" солнечное затмение

Исследователи предполагают, что при благоприятных погодных условиях, 29 марта 2025 года за солнечным затмением можно будет наблюдать в некоторых частях украинской столицы:

в Пуще-Водице - в северо-западной части Киева (там оно продлится около 16 минут при максимальной фазе 0,6%)

в районе железнодорожного вокзала и Майдана Незалежности (продлится около 6 минут при максимальной фазе 0,2%)

Поскольку "накрытие" будет крошечным, увидеть его можно будет с помощью телескопа с увеличением в более сотни раз и специальным защитным фильтром.

В других городах Украины солнечное затмение должно быть несколько большим:

в Хмельницком, Житомире и Чернигове - максимальная фаза достигнет 2%

в Тернополе - 4%

в Ужгороде - 6,2%

во Львове - 6,7%

Наиболее "затемненным" Солнце будет на северо-западе Волыни (недалеко от польско-белорусской границы). Там его диск будет закрыт Луной на как минимум 11%, а общая продолжительность природного явления превысит час и 5 минут.

В целом следующее солнечное затмение будет продолжаться во временном промежутке между первым и вторым часами дня по киевскому времени.