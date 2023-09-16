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Стало відомо, коли Києвом почнуть курсувати двоповерхові німецькі автобуси

Київ, Субота 16 вересня 2023 14:03
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Стало відомо, коли Києвом почнуть курсувати двоповерхові німецькі автобуси Коли в Києві з'являться двоповерхові автобуси (фото: facebook.com/benjamin.north.56)
Автор: Юлія Гаюк

У грудні 2022 року Київпастранс отримав чотири двоповерхових автобуси від німецького комунального перевізника. Проте досі цей транспорт не вийшов на дороги столиці.

Styler з посиланням на коментар Київпастрансу "Вечірньому Києву" повідомляє, коли нові автобуси з'являться на маршрутах.

У відповіді представництва йдеться про те, що двоповерхові автобуси будуть використовувати для туристичних екскурсій містом. Але коли це станеться - невідомо.

"Першочерговим призначенням експлуатації зазначених автобусів є туристичні маршрути міста Києва. Але, враховуючи специфічні габаритні характеристики автобусів, використання їх в умовах воєнного стану, під час повітряних тривог та масованих ракетних атак РФ, несе в собі додаткові ризики для пасажирів і рухомого складу", - відповіли в Київпастрансі.

Тому поки там розглядають варіант експлуатації автобусів у післявоєнний час.

Стало відомо, коли Києвом почнуть курсувати двоповерхові німецькі автобусиСтало відомо, коли Києвом почнуть курсувати двоповерхові німецькі автобуси

Такі двоповерхові автобуси курсують Берліном (фото: Леонід Сазонов, facebook.com/DIEBUSGALERIE)

Раніше повідомляли, що терміни виходу автобусів на столичні дороги затягуються через ряд причин:

  • процедура реєстрації та сертифікації
  • відповідне обладнання для функціонування електронного квитка
  • GPS-трекери та системи аудіовізуального сповіщення
  • визначення маршрутів, на яких планується їх залучити

Що відомо про двоповерхові німецькі автобуси

За словами операційного директора BVG - компанії, яка передала транспорт - ці автобуси були в експлуатації протягом 12 років у Берліні. Перед відправленням в Україну їх перевірили у ремонтних майстернях компанії.

Також зазначається, що такою допомогою Берлін виражає свою підтримку України. Подарований транспорт збереже мобільність у Києві попри війну.

"Багато транспортних засобів громадського транспорту постраждали від російських атак. Влітку департамент міської чистоти Берліна вже дарував Україні сміттєвози", - йдеться у повідомленні.

Салон автобусів, якими їздитимуть кияни та гості столиці, має приблизно такий вигляд:

Стало відомо, коли Києвом почнуть курсувати двоповерхові німецькі автобусиСтало відомо, коли Києвом почнуть курсувати двоповерхові німецькі автобусиСтало відомо, коли Києвом почнуть курсувати двоповерхові німецькі автобусиСтало відомо, коли Києвом почнуть курсувати двоповерхові німецькі автобуси

Салон автобуса компанії Berliner Verkehrsbetriebe (фото: BVB.net)

До речі, у серпні в Києві з'явилося ще п'ять нових автобусів, які вже вийшли на маршрути.

Читайте також, які нові автобусні маршрути з'явилися в Києві та куди вони їздять.

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