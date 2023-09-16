Стало известно, когда по Киеву начнут курсировать двухэтажные немецкие автобусы
В декабре 2022 года Киевпасстранс получил четыре двухэтажных автобуса от немецкого коммунального перевозчика. Однако до сих пор этот транспорт не вышел на дороги столицы.
Styler со ссылкой на комментарий Киевпасстранса "Вечірньому Києву" сообщает, когда новые автобусы появятся на маршрутах.
В ответе представительства говорится, что двухэтажные автобусы будут использовать для туристических экскурсий по городу. Но когда это произойдет - неизвестно.
"Первоочередным назначением эксплуатации указанных автобусов являются туристические маршруты города Киева. Но, учитывая специфические габаритные характеристики автобусов, использование их в условиях военного положения, во время воздушных тревог и массированных ракетных атак РФ, несет в себе дополнительные риски для пассажиров и подвижного состава", - ответили в Киевпасстрансе.
Потому пока там рассматривают вариант эксплуатации автобусов в послевоенное время.
Такие двухэтажные автобусы курсируют по Берлину (фото: Леонид Сазонов, facebook.com/DIEBUSGALERIE)
Ранее сообщалось, что сроки выхода автобусов на столичные дороги затягиваются по ряду причин:
- процедура регистрации и сертификации
- соответствующее оборудование для функционирования электронного билета
- GPS-трекеры и системы аудиовизуального оповещения
- определение маршрутов, на которых планируется их привлечь
Что известно о двухэтажных немецких автобусах
По словам операционного директора BVG - компании, передавшей транспорт - эти автобусы были в эксплуатации в течение 12 лет в Берлине. Перед отправкой в Украину их проверили в ремонтных мастерских компании.
Также отмечается, что такой помощью Берлин выражает поддержку Украины. Подаренный транспорт сохранит мобильность в Киеве, несмотря на войну.
"Многие транспортные средства общественного транспорта пострадали от российских атак. Летом департамент городской чистоты Берлина уже дарил Украине мусоровозы", - говорится в сообщении.
Салон автобусов, в которых будут ездить киевляне и гости столицы, выглядит примерно так:
Салон автобуса компании Berliner Verkehrsbetriebe (фото: BVB.net)
Кстати, в августе в Киеве появилось еще пять новых автобусов, уже вышедших на маршруты.
Читайте, какие новые автобусные маршруты появились в Киеве и куда они ездят.