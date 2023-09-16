Стало известно, когда по Киеву начнут курсировать двухэтажные немецкие автобусы

В декабре 2022 года Киевпасстранс получил четыре двухэтажных автобуса от немецкого коммунального перевозчика. Однако до сих пор этот транспорт не вышел на дороги столицы.

Styler со ссылкой на комментарий Киевпасстранса " Вечірньому Києву " сообщает, когда новые автобусы появятся на маршрутах.

В ответе представительства говорится, что двухэтажные автобусы будут использовать для туристических экскурсий по городу. Но когда это произойдет - неизвестно.

"Первоочередным назначением эксплуатации указанных автобусов являются туристические маршруты города Киева. Но, учитывая специфические габаритные характеристики автобусов, использование их в условиях военного положения, во время воздушных тревог и массированных ракетных атак РФ, несет в себе дополнительные риски для пассажиров и подвижного состава", - ответили в Киевпасстрансе.

Потому пока там рассматривают вариант эксплуатации автобусов в послевоенное время.

Такие двухэтажные автобусы курсируют по Берлину (фото: Леонид Сазонов, facebook.com/DIEBUSGALERIE)

Ранее сообщалось, что сроки выхода автобусов на столичные дороги затягиваются по ряду причин:

процедура регистрации и сертификации

соответствующее оборудование для функционирования электронного билета

GPS-трекеры и системы аудиовизуального оповещения

определение маршрутов, на которых планируется их привлечь

Что известно о двухэтажных немецких автобусах

По словам операционного директора BVG - компании, передавшей транспорт - эти автобусы были в эксплуатации в течение 12 лет в Берлине. Перед отправкой в Украину их проверили в ремонтных мастерских компании.

Также отмечается, что такой помощью Берлин выражает поддержку Украины. Подаренный транспорт сохранит мобильность в Киеве, несмотря на войну.

"Многие транспортные средства общественного транспорта пострадали от российских атак. Летом департамент городской чистоты Берлина уже дарил Украине мусоровозы", - говорится в сообщении.

Салон автобусов, в которых будут ездить киевляне и гости столицы, выглядит примерно так:

Салон автобуса компании Berliner Verkehrsbetriebe (фото: BVB.net)