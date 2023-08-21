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Київ отримав нові автобуси. Дивіться, який транспорт скоро курсуватиме в столиці (фото)

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Київ, Понеділок 21 серпня 2023 13:27
Київ отримав нові автобуси. Дивіться, який транспорт скоро курсуватиме в столиці (фото) Києву благодійники подарували нові автобуси (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Київ отримав три міські автобуси Mercedes Citaro від благодійників. Цей транспорт у гарному технічному стані й вже незабаром вийде на маршрути столиці.

Про це повідомляє Віталій Кличко в каналі Telegram.

Як виглядають нові автобуси

Автобуси придбала в Німеччині компанія "Київпассервіс" і подарувала місту. Ці автівки особливі тим, що мають потужні двигуни та спарені ззаду колеса. А також великий салон для транспортування хворих.

"Машини вже дооснащують відповідно до наших вимог. І незабаром вони заступлять на чергування у столиці", - йдеться у повідомленні.

За якими маршрутами курсуватимуть нові автобуси, поки не повідомляють.

Додамо, що від початку повномасштабної війни Київ отримав від європейських партнерів і благодійників:

  • 47 сучасних карет швидкої допомоги
  • 41 пожежний автомобіль
  • 82 міських автобуси

Зазначимо, що нещодавно від німецького міста-партнера Гамбург українська столиця отримала 3 карети швидкої допомоги на базi Mercedes Sprinter.

Київ отримав нові автобуси. Дивіться, який транспорт скоро курсуватиме в столиці (фото)Київ отримав нові автобуси. Дивіться, який транспорт скоро курсуватиме в столиці (фото)Київ отримав нові автобуси. Дивіться, який транспорт скоро курсуватиме в столиці (фото)Ось так виглядають нові автобуси (фото: Telegram/Віталій Кличко)

Нагадаємо, що у квітні Київ уже отримав 4 сучасні автобуси Mercedes з Німеччини. Вони обладнані системою відеоспостереження та Wi-Fi.

Автобуси відповідають усім ключовим вимогам якісного громадського транспорту. Ними замінили деякі маршрутки у Києві.

Також столиця отримає 60 вагонів метро у подарунок від Варшави, значна частина з них уже надійшла в Київ.

Чи підвищать вартість проїзду у громадському транспорті

Нещодавно киян сколихнула новина про ймовірне підвищення ціни на проїзд в громадському транспорті. Втім міська влада не планує цього робити до завершення воєнного стану.

"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, в тому числі і громадського транспорту", - заявили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

Раніше ми писали про те, що в Києві запустять 5 нових автобусних маршрутів.

Читайте також про те, що УЗ запустили нові плацкартні вагони на одному із маршрутів.

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