Київ отримав нові автобуси. Дивіться, який транспорт скоро курсуватиме в столиці (фото)
Київ отримав три міські автобуси Mercedes Citaro від благодійників. Цей транспорт у гарному технічному стані й вже незабаром вийде на маршрути столиці.
Про це повідомляє Віталій Кличко в каналі Telegram.
Як виглядають нові автобуси
Автобуси придбала в Німеччині компанія "Київпассервіс" і подарувала місту. Ці автівки особливі тим, що мають потужні двигуни та спарені ззаду колеса. А також великий салон для транспортування хворих.
"Машини вже дооснащують відповідно до наших вимог. І незабаром вони заступлять на чергування у столиці", - йдеться у повідомленні.
За якими маршрутами курсуватимуть нові автобуси, поки не повідомляють.
Додамо, що від початку повномасштабної війни Київ отримав від європейських партнерів і благодійників:
- 47 сучасних карет швидкої допомоги
- 41 пожежний автомобіль
- 82 міських автобуси
Зазначимо, що нещодавно від німецького міста-партнера Гамбург українська столиця отримала 3 карети швидкої допомоги на базi Mercedes Sprinter.
Ось так виглядають нові автобуси (фото: Telegram/Віталій Кличко)
Нагадаємо, що у квітні Київ уже отримав 4 сучасні автобуси Mercedes з Німеччини. Вони обладнані системою відеоспостереження та Wi-Fi.
Автобуси відповідають усім ключовим вимогам якісного громадського транспорту. Ними замінили деякі маршрутки у Києві.
Також столиця отримає 60 вагонів метро у подарунок від Варшави, значна частина з них уже надійшла в Київ.
Чи підвищать вартість проїзду у громадському транспорті
Нещодавно киян сколихнула новина про ймовірне підвищення ціни на проїзд в громадському транспорті. Втім міська влада не планує цього робити до завершення воєнного стану.
"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, в тому числі і громадського транспорту", - заявили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.
Раніше ми писали про те, що в Києві запустять 5 нових автобусних маршрутів.
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