У Києві запустять 5 нових автобусних маршрутів. Ось куди вони їздитимуть
Нові автобусні маршрути планують запустити у столиці уже найближчим часом. Зараз вони функціонують у режимі обстеження потоку пасажирів.
Про це заявив міський голова Віталій Кличко у відповіді на петицію із закликом звільнити Руслана Кандибора з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яку він не підтримав.
За якими маршрутами курсуватимуть автобуси
Рух автобусів планують організувати за наступними маршрутами:
- автобус № 25. "Залізнична станція "Київ-Волинський" - Національний музей історії України у Другій світовій війні"
- автобус № 44. "Вулиця Милославська - житловий масив "Березняки"
- автобус № 38. "Станція метрополітену "Деміївська" - вул. Метрологічна"
- автобус № 74. "Станція метрополітену "Славутич" - база відпочинку "Либідь"
- автобус № 109. "Станція метрополітену "Харківська" - станція метрополітену "Театральна"
"З метою залучення громадськості до співпраці у сфері транспортної галузі проводяться регулярні засідання робочої групи "Київська майстерня міста", під час яких представники громадськості можуть надавати свої пропозиції щодо розгляду відповідних питань у сфері оптимізації дорожнього руху та вдосконалення об’єктів вулично-дорожньої мережі Києва", - зазначив Кличко.
Тимчасово змінять маршрути 5 тролейбусів
Також у міськраді повідомили, що 9 по 17 серпня будуть змінені маршрути тролейбусів №№ 8, 9-К, 35, 40, 40-К. Це пов’язано з дорожніми роботами на Севастопольській площі.
Рух тролейбусів у напрямку Солом’янської площі та Повітрофлотського шляхопроводу буде організовано:
- маршрути № 8, 9-К, 35 - від вул. Смілянської та вул.Кадетський Гай до Севастопольської площі за власними маршрутами, далі - Чоколівський б-р - вул. Лондонська - вул. Єреванська - вул. Генерала Геннадія Воробйова - просп. Провітрофлотський, далі за власними маршрутами
- маршрути № 40, 40-К - від вул. Кадетський Гай до Севастопольської площі за власними маршрутами, далі - Чоколівський б-р - вул. Лондонська - вул. Єреванська - вул. Генерала Геннадія Воробйова - просп. Провітрофлотський - Солом’янська площа, далі за власними маршрутами
Раніше ми розповідали про те, як економити на громадському транспорті.
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