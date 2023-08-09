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У Києві запустять 5 нових автобусних маршрутів. Ось куди вони їздитимуть

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Київ, Середа 09 серпня 2023 14:48
У Києві запустять 5 нових автобусних маршрутів. Ось куди вони їздитимуть Що відомо про нові маршрути (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Нові автобусні маршрути планують запустити у столиці уже найближчим часом. Зараз вони функціонують у режимі обстеження потоку пасажирів.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко у відповіді на петицію із закликом звільнити Руслана Кандибора з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яку він не підтримав.

За якими маршрутами курсуватимуть автобуси

Рух автобусів планують організувати за наступними маршрутами:

  • автобус № 25. "Залізнична станція "Київ-Волинський" - Національний музей історії України у Другій світовій війні"
  • автобус № 44. "Вулиця Милославська - житловий масив "Березняки"
  • автобус № 38. "Станція метрополітену "Деміївська" - вул. Метрологічна"
  • автобус № 74. "Станція метрополітену "Славутич" - база відпочинку "Либідь"
  • автобус № 109. "Станція метрополітену "Харківська" - станція метрополітену "Театральна"

"З метою залучення громадськості до співпраці у сфері транспортної галузі проводяться регулярні засідання робочої групи "Київська майстерня міста", під час яких представники громадськості можуть надавати свої пропозиції щодо розгляду відповідних питань у сфері оптимізації дорожнього руху та вдосконалення об’єктів вулично-дорожньої мережі Києва", - зазначив Кличко.

Тимчасово змінять маршрути 5 тролейбусів

Також у міськраді повідомили, що 9 по 17 серпня будуть змінені маршрути тролейбусів №№ 8, 9-К, 35, 40, 40-К. Це пов’язано з дорожніми роботами на Севастопольській площі.

Рух тролейбусів у напрямку Солом’янської площі та Повітрофлотського шляхопроводу буде організовано:

  • маршрути № 8, 9-К, 35 - від вул. Смілянської та вул.Кадетський Гай до Севастопольської площі за власними маршрутами, далі - Чоколівський б-р - вул. Лондонська - вул. Єреванська - вул. Генерала Геннадія Воробйова - просп. Провітрофлотський, далі за власними маршрутами
  • маршрути № 40, 40-К - від вул. Кадетський Гай до Севастопольської площі за власними маршрутами, далі - Чоколівський б-р - вул. Лондонська - вул. Єреванська - вул. Генерала Геннадія Воробйова - просп. Провітрофлотський - Солом’янська площа, далі за власними маршрутами

Раніше ми розповідали про те, як економити на громадському транспорті.

Читайте також про те, що у київському метро скоро можуть з'явитись "особливі" вагони.

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