У Києві будуть їздити двоповерхові автобуси: як вони виглядають (фото)
У Києві з'являться двоповерхові автобуси. Чотири таких українській столиці подарувала німецька компанія Berliner Verkehrsbetriebe, яка є найбільшим комунальним перевізником у Берліні.
Про це повідомляють на сайті компанії.
Що відомо про новий транспорт
За словами операційного директора BVG Рольфа Ерфурта, ці автобуси були в експлуатації протягом 12 років у Берліні. Перед відправленням в Україну їх перевірили у ремонтних майстернях компанії.
Також зазначається, що такою допомогою Берлін виражає свою підтримку України. Подарований транспорт збереже мобільність у Києві попри війну.
"Багато транспортних засобів громадського транспорту постраждали від російських атак. Влітку департамент міської чистоти Берліна вже дарував Україні сміттєвози", - йдеться у повідомленні.
У Києві будуть автобуси, як у Берліні (фото: Леонід Сазонов)
Двоповерховий автобус у Берліні (фото: facebook.com/DIEBUSGALERIE)
Ось такі автобуси курсуватимуть Києвом (фото: facebook.com/benjamin.north.56)
Зауважимо, що які саме автобуси будуть надані Києву - поки не відомо.
Але можна припустити, що це буде транспорт, який активно курсував вулицями Німеччини близько 15 років тому.
Салон автобусів, якими вже скоро їздитимуть кияни і гості столиці, може бути приблизно таким:
Салон автобуса компанії Berliner Verkehrsbetriebe (фото: BVB.net)
Нещодавно ми писали про те, що у Києві оплатити проїзд у кільцевій електричці можна буде карткою.
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