У Києві будуть їздити двоповерхові автобуси: як вони виглядають (фото)

У Києві з'являться двоповерхові автобуси. Чотири таких українській столиці подарувала німецька компанія Berliner Verkehrsbetriebe, яка є найбільшим комунальним перевізником у Берліні.

Про це повідомляють на сайті компанії.

Що відомо про новий транспорт

За словами операційного директора BVG Рольфа Ерфурта, ці автобуси були в експлуатації протягом 12 років у Берліні. Перед відправленням в Україну їх перевірили у ремонтних майстернях компанії.

Також зазначається, що такою допомогою Берлін виражає свою підтримку України. Подарований транспорт збереже мобільність у Києві попри війну.

"Багато транспортних засобів громадського транспорту постраждали від російських атак. Влітку департамент міської чистоти Берліна вже дарував Україні сміттєвози", - йдеться у повідомленні.

У Києві будуть автобуси, як у Берліні (фото: Леонід Сазонов)

Двоповерховий автобус у Берліні (фото: facebook.com/DIEBUSGALERIE)

Ось такі автобуси курсуватимуть Києвом (фото: facebook.com/benjamin.north.56)

Зауважимо, що які саме автобуси будуть надані Києву - поки не відомо.

Але можна припустити, що це буде транспорт, який активно курсував вулицями Німеччини близько 15 років тому.

Салон автобусів, якими вже скоро їздитимуть кияни і гості столиці, може бути приблизно таким: