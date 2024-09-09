Стало відомо, який фільм представить Україну на "Оскарі-2025"

Подробиці

Так, на засіданні у понеділок, 9 вересня, представники Комітету і назвали стрічку яка буде представляти Україну на 97-й премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук. Дана стрічка позмагається з іншими у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Його обрали шляхом голосування 14-ма членами Українського Оскарівського Комітету.

"Члени Комітету детально розглянули подані фільми, дискусія була палкою і конструктивною. У результаті голосування претендентом обрано фільм "Ля Палісіада". Бажаємо представнику успіху в оскарівських перегонах!" - прокоментував результати відбору Дмитро Сухолиткий-Собчук, Голова Українського Оскарівського Комітету.

Українська Кіноакадемія назвала претендента на "Оскар-2025" від України (Фото: facebook.com/uafilmacademy)

Що відомо про стрічку "Ля Палісіада"

Події відбуваються в Україні, 1996 рік. Згідно з сюжетом, за 5 місяців до введення мораторію на смертну кару двоє старих друзів, поліцейський детектив і судовий психіатр, починають розслідувати вбивство свого колеги.

скриншоти з фільму

До слова, світова прем’єра стрічки-претендента на "Оскар" відбулась 29 січня 2023 року на 52-му Роттердамському міжнародному кінофестивалі, де вона отримала нагороду від Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI.

Також фільм був визнаний найкращим на фестивалі Kino pavasaris у Вільнюсі та отримав приз за найкращу режисуру на кінофестивалі у Сараєво. Прем'єра в Україні була 12 жовтня минулого року на "Київському тижні критики".

Нагадаємо, всього в національному відборі на "Оскар-2025" від України брали участь чотири фільми: