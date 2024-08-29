"Оскар-2025": названо 4 фільми, які можуть представити Україну

Український Оскарівський Комітет оголосив стрічки, які поборються за право представляти нашу країну на найпрестижнішій кінопремії світу - "Оскарі". У списку опинилися чотири стрічки: "Будинок Слово. Нескінченний роман", "Ля Палісіада", "Ми були рекрутами" та "Мирні люди".

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook -сторінку Комітету розповідає про це детальніше.

Що відомо

"Український Оскарівський Комітет завершив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України", - йдеться у джерелі.

Крім того, у відповідній публікації зазначається, що переможця національного відбору на кінопремію оголосять вже 9 вересня. Стрічка, яка здобуде першість, буде представляти нашу країну у вищезазначеній категорії.

Названо стрічки, які поборються за право представляти нашу країну на наступному "Оскарі" (Фото: facebook.com/ukraine.oscars)

Представники Комітету зауважили, що ці фільми будуть перевірені на відповідність вимогам Американської академії, після чого буде проведене засідання для визначення кандидата.

Про що стрічки

"Будинок Слово"

Стрічка присвячена українським письменникам доби Розстріляного відродження, яких збирають під одним дахом для того, щоб змусити працювати воєдино з радянською системою.

"Ля Палісіада"

Стрічка розповідає про смертну кару в Україні. Події розгортаються в 1996 році - за п'ять місяців до мораторію на смертну кару. У центрі історії - двоє старих друзів, які беруться розслідувати вбивство колеги.

"Ми були рекрутами"

Документальний фільм розповідає про бійців третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Головний герой - 19-річний Борис Савенко, проходить шлях від мобілізації та підготовки до безпосередньої участі у боях.

"Мирні люди"

Тут можна побачити перехоплені розмови російських окупантів з їхніми родичами, жінками та товаришами. Діалоги звучать на тлі страшних реалій українських міст та сіл, до яких призвела кровопролитна кремлівська політика.

Заявки на участь у даному відборі приймали з 8 до 28 серпня. У склад журі увійшло 14 членів Української кіноакадемії.

Нагадаємо, у березні цього року документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" виборола перший для нашої країни "Оскар". Ця подія стала знаковою і про неї висловлювалася чимало знаменитостей, а також і сам відомий режисер.

Кіноробота присвячена подіям в окупованому росіянами Маріуполі. У перші дні облоги Чернов разом із колегами зазнімкував жахливі наслідки війни та показав їх всьому світові.