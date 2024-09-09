Стало известно, какой фильм представит Украину на "Оскаре-2025"

Детали

Так, на заседании в понедельник, 9 сентября, представители Комитета и назвали фильм, который будет представлять Украину на 97-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук. Данная лента сразится с другими в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Его выбрали путем голосования 14 членами Украинского Оскаровского Комитета.

"Члены Комитета подробно рассмотрели представленные фильмы, дискуссия была горячей и конструктивной. В результате голосования претендентом выбран фильм "Ля Палисиада". Желаем представителю успеха в оскаровской гонке!" - прокомментировал результаты отбора Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Председатель Украинского Оскаровского Комитета.

Украинская киноакадемия назвала претендента на "Оскар-2025" от Украины (Фото: facebook.com/uafilmacademy)

Что известно о ленте "Ля Палисиада"

События проходят в Украине, 1996 год. Согласно сюжету, за 5 месяцев до введения моратория на смертную казнь два старых друга, полицейский детектив и судебный психиатр, начинают расследовать убийство своего коллеги.

скриншоты с фильма

К слову, мировая премьера ленты-претендента на "Оскар" состоялась 29 января 2023 года на 52-м Роттердамском международном кинофестивале, где она получила награду от Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

Также фильм был признан лучшим на фестивале Kino pavasaris в Вильнюсе и получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Сараево. Премьера в Украине была 12 октября в прошлом году в рамках "Киевской недели критики".

Напомним, всего в национальном отборе на "Оскар-2025" от Украины принимали участие четыре фильма: