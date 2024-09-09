RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, какой фильм представит Украину на "Оскаре-2025"

Фильм Ля Палисиада представит Украину на "Оскаре-2025" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Украинский Оскаровский Комитет выбрал фильм, который будет представлять нашу страну на "Оскаре-2025". Речь идет о киноработе "Ля Палисиада" от режиссера Филиппа Сотниченко.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Украинской Киноакадемии рассказывает об этом подробнее.

Детали

Так, на заседании в понедельник, 9 сентября, представители Комитета и назвали фильм, который будет представлять Украину на 97-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук. Данная лента сразится с другими в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Его выбрали путем голосования 14 членами Украинского Оскаровского Комитета.

"Члены Комитета подробно рассмотрели представленные фильмы, дискуссия была горячей и конструктивной. В результате голосования претендентом выбран фильм "Ля Палисиада". Желаем представителю успеха в оскаровской гонке!" - прокомментировал результаты отбора Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Председатель Украинского Оскаровского Комитета.

Украинская киноакадемия назвала претендента на "Оскар-2025" от Украины (Фото: facebook.com/uafilmacademy)

Что известно о ленте "Ля Палисиада"

События проходят в Украине, 1996 год. Согласно сюжету, за 5 месяцев до введения моратория на смертную казнь два старых друга, полицейский детектив и судебный психиатр, начинают расследовать убийство своего коллеги.

скриншоты с фильма

К слову, мировая премьера ленты-претендента на "Оскар" состоялась 29 января 2023 года на 52-м Роттердамском международном кинофестивале, где она получила награду от Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

Также фильм был признан лучшим на фестивале Kino pavasaris в Вильнюсе и получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Сараево. Премьера в Украине была 12 октября в прошлом году в рамках "Киевской недели критики".

Напомним, всего в национальном отборе на "Оскар-2025" от Украины принимали участие четыре фильма:

  • "Дом "Слово". Бесконечный роман", реж. Тарас Томенко
  • "Ля Палисиада", реж. Филипп Сотниченко
  • "Мы были рекрутами", реж. Любомир Левицкий
  • "Мирные люди", реж. Оксана Карпович.
Читайте РБК-Украина в Google News
ОскарФильмы