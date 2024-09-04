Класика у світі кіно. Фільми, на перегляд яких точно варто знайти час

Якщо ви в пошуках справді знакового кіно, яке запам'ятається надовго, візьміть собі на замітку кілька наступних ідей.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про стрічки, які були відзначені критиками та здобули престижні премії у світі кінематографу.

"Пробудження"

Стрічка розповідає про лікаря, який випробовує експериментальні ліки на пацієнті. Той знаходився у кататонічному ступорі близько 30 років, а тепер чоловік прокидається і намагається адаптуватися в реаліях сучасного життя. Події у фільмі відбуваються у 1969 році. Тут можна побачити знаменитий акторський склад: Роберта Де Ніро, Робіна Вільямса та інших.

"Талановитий містер Ріплі"

Фільм розповідає про шахрая на ім'я Том Ріплі, який завдяки своєму ентузіазму та харизмі пробивається у розкішне дороге життя до одного харизматичного заможного чоловіка.

Він готовий на будь-який крок, аби утекти від наслідків своєї брехні та здобути бажане. Психологічна стрічка показує глядачу блискучу гру Метта Деймона, Гвінет Пелтроу, Джуда Лоу та інших. Вийшла на екрани ще у 1999 році.

"Нетямущі"

Фільм, який вийшов на екран у 1995-му, розповідає про популярну дівчину зі школи Беверлі Гіллз Шер. Вона відмінно вміє перевтілюватися та бути такою собі свахою, проте розібратися із власним особистим життям їй не так легко, і про це головній героїні доводиться лише мріяти. Тож чи вдасться дівчині розв'язати власні проблеми?

"Останні дні"

Стрічка вийшла ще в 1998 році, згодом отримала "Оскар". Документальний фільм ділиться приголомшливими історіями п'ятьох угорських євреїв, яким вдалося пережити жахи Голокосту та владу Гітлера.