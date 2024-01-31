Стало відомо, яка сума гранту на безкоштовне навчання від держави
У МОН планують відійти від стандартного розподілення студентів на "бюджетників" і "контрактників". Натомість майбутнім студентам видаватимуть гранти на освіту, які частково чи повністю покриватимуть її вартість. Напередодні стало відомо, скільки становить сума грантів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю заступника очільника МОН Михайла Винницького для "Укрінформу".
Сума грантів на навчання
За словами Винницького, наразі держава оплачує навчання одного "бюджетника" у середньому розмірі 54 900 гривень на рік.
"За нашими оцінками, грант може складати від 15 000 до 55 000 гривень на рік. Умовно в наступному році 190-бальник може отримати тих самих 55 000, зможе прийти до топового закладу, і це покриє повну вартість навчання", - пояснює посадовець.
Він додає, що вартість навчання може відрізнятися у вишах, тому в цьому випадку вмикатиметься механізм конкуренції між закладами й містами.
Водночас від повного фінансування вищої освіти МОН не відходить.
"Від справжнього державного замовлення, за якого фінансуються всі 100% вартості навчання, ми не відмовляємося - за такою системою продовжать фінансуватися певні спеціальності й найздібніші вступники. Але не більшість, а чітко визначені", - наголошує Винницький.
ВНЗ можуть підвищити вартість навчання
Для того, щоби залишатися дієздатними деякі заклади освіти можуть підняти ціни на навчання.
"Ми передбачаємо систему соціальних грантів, пов'язану з матеріальним станом сім'ї. Отже, якщо є здібна дитина зі сільської місцевості, дитина-сирота чи дитина учасника бойових дій, будуть соціальні гранти, які покриватимуть різницю між отриманим грантом і вартістю навчання. Крім того, передбачаються пільгові кредити", - каже заступник Лісового.
У МОН також враховують так звані індивідуальні освітні траєкторії. Тобто студенти матимуть змогу працювати для того, щоб заробити на власні потреби.
"Цілком імовірною є ситуація, коли студент, який не підпадає під соціальний грант і не захоче брати пільговий кредит, отримає грант 50 000 гривень, але захоче йти на програму, де контракт коштує 70 000. Тоді він зможе влаштуватися на роботу, щоб заробити відшкодування цієї різниці", - пояснює Винницький.
Коли запрацює нова система
У Міносвіти хочуть, аби зміни почали діяти вже з вересня 2024 року. Проте для цього потрібно внести зміни в законодавство.
За словами Михайла, проєкт Закону щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті вже пройшов перше читання. У лютому він може бути прийнятий в остаточній версії.
А законопроєкт про зміни у системі бюджетного фінансування вищої освіти скоро буде зареєстрований у ВРУ. На його ухвалення розраховують у березні.
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