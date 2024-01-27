Відголоски "совка" чи додаткові бали: чи допомагає золота медаль при вступі

Випускників шкіл за особливі академічні досягнення нагороджують золотими та срібними медалями. Раніше така відзнака була дуже важливою для подальшого вступу в університет. Проте чи допомагає медаль зараз?

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис освітнього омбудсмена Сергія Горбачова у Facebook .

Чи дає золота медаль переваги при вступі

Крім золотої медалі, випускники 9 і 11 класів, котрі успішно навчалися, отримують свідоцтво про здобуття повної чи відповідно базової загальної середньої освіти з відзнакою.

Однак наразі отримання медалі не дає переваг при вступі до закладу вищої освіти, але надає її при вступі до закладу професійної освіти.

Вимоги для отримання

Золотою медаллю нагороджують випускників, які за період навчання у 10-12 класах досягли високих успіхів у навчанні та за результатами оцінювання й ДПА мають із предметів 10-12 балів.

За цих же умов медаллю нагороджують учнів, які здобувають освіту в закладах професійно-технічної та вищої освіти I-II рівнів акредитації.

Срібною медаллю нагороджують випускників, чиї бали становлять не нижче 9 не більше ніж з двох предметів навчального плану.

Рішення про нагородження претендентів медаллю ухвалюють на спільному засіданні педагогічної ради та оформлюють наказом керівника закладу.

Є також особливі умови для нагородження учнів, які:

зараховані за станом здоров'я до спеціальної медичної групи

перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами чи для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

звільнені від державної підсумкової атестації відповідно до законодавства

перебували на навчанні за індивідуальною формою, зокрема, які за погодженим з місцевим органом управління освітою індивідуальним навчальним планом прискорено опанували програмовий матеріал за курс повної загальної середньої освіти

навчаються за екстернатною формою навчання

тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну в старшу школу та опанували програмовий матеріал на високому рівні

Нагородження учнів з тимчасово окупованих територій

Учні, які не можуть підтвердити результати навчальних досягнень у 10 класі з незалежних від них обставин, нагороджуються золотою та срібною медалями за результатами навчальних досягнень в 11 класі.

До таких обставин належить навчання у закладах на тимчасово окупованій території України, в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють чи здійснюють не в повному обсязі свої повноваження тощо.