Як українські випускники складатимуть НМТ 2024 за кордоном
Національний мультипредметний тест, який необхідно скласти усім охочим вступити у ВНЗ України, проводитимуть і за кордоном. Зараз триває налагодження звʼязків із закордонними партнерами для організації тимчасових екзаменаційних центрів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтервʼю керівниці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко Школі KEVIN у YouTube.
Як складатимуть НМТ за кордоном
"За кордоном тестування буде, але перелік країн ще назвати не можу. Це непросте завдання, адже у закордонних партнерів у цей час також відбувається освітній процес, сесії, навчання. Не всі країни матимуть змогу забезпечити нас компʼютерними аудиторіями і фахівцями, які з нами співпрацюватимуть. Відповідно не гарантуємо, що перелік країн залишиться той самий, але ми робимо все, що від нас залежить, щоб якнайбільше колег погодились із нами працювати", - заявила Вакуленко.
Українські випускники, які перебувають за кордоном, мають завчасно зареєструватись, аби всі охочі змогли взяти участь в НМТ 2024.
Вакуленко наголосила, за кордоном в учасників НМТ тривалість і техніка тестування буде такою ж, як і в учасників в Україні.
Випускникам потрібно завчасно подбати про маршрут проїзду до тимчасового екзаменаційного центру за кордоном.
Додамо, що торік 30 тисяч вступників в українські ВНЗ пройшли вступні випробування в закордонних екзаменаційних центрах. Для проведення НМТ 2023 створили 496 тимчасових екзаменаційних центрів в 32 країнах і 53 містах Європи та Північної Америки.
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