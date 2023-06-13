Стало відомо, де зараз Олег Сенцов (фото)

"Погон наздогнав мене на запорізькому напрямку, де вже шостий день мій підрозділ веде важкі бої. Нам не легко, але ми виконаємо свою роботу. Честь маю!" - написав він.

Як виявилося, Олег Сенцов отримав підвищення на фронті. Тепер він за званням молодший лейтенант.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

У соціальних мережах Сенцов не дуже активний користувач, адже бере участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.

Що відомо про Сенцова

Він народився в Сімферополі. З 1993 по 1998 навчався в Київському національному економічному університеті.

Свій творчий шлях розпочинав короткометражними фільмами, а у 2012 році дебютував зі своїм першим повнометражним фільмом "Гамер" на міжнародному фестивалі в Роттердамі.

Олег Сенцов воює в лавах ЗСУ (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

2013 року на кінофестивалі в Одесі Олег Сенцов презентував свій проєкт "Носоріг". Робота над цим проєктом була призупинена активною участю Олега в протестах.

У лютому 2022 році популярний стримінговий сервіс Netflix придбав права на показ фільму "Носоріг".

Відтоді як почався Євромайдан, Сенцов став його активним учасником. Зокрема, він приєднувався до активістів Автомайдану.

А після початку тимчасової анексії Криму Росією часто їздив в рідний Сімферополь, де намагався організувати мітинги "За єдину країну", а також постачав продуктами та усім необхідним українських військових, які перебували в Криму.

Режисер має маленького сина Дем'яна (фото: (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

10 травня 2014 року був затриманий у Сімферополі російськими силовими структурами й 25 серпня 2015 засуджений за звинуваченням у тероризмі до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

7 вересня 2019 року Олега повернули в рамках обміну російських злочинців з України на українських військовополонених з РФ.

З початком повномасштабної війни пішов до місцевої ТрО (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Наприкінці 2022 року Сенцов вчетверте став батьком - у нього народився син Дем'ян, якого йому подарувала дружина Вероніка Вельч.

До 2016 року у нього був шлюб із дружиною Аллою. Причиною розлучення Олег назвав те, що Алла підтримала анексію Криму.

Від першого шлюбу у нього двоє дітей: 20-річна донька Аліна та 18-річний син Владислав, у якого було діагностовано розлади аутичного спектру. Під час тюремного ув'язнення в Росії дітьми займалася бабуся та мама. Але 2020 року вони переїхали до батька до Києва.

Ще одну доньку Сенцову народила журналістка Юлія Бабіч - Емма з'явилася на світ 5 лютого 2021 року.