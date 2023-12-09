Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Василем Кухарським, який служив у ЗСУ

7 грудня в одній із лікарень Києва помер актор і воїн ЗСУ Василь Кухарський . Прощання із захисником відбудеться у Театрі на Подолі 10 грудня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку дружини артиста, Наталки Гордій-Кухарської.

Коли і де відбудеться прощання з Василем Кухарським

10 грудня зі знаменитістю попрощаються в Театрі на Подолі, а відспівування пройде у Володимирському соборі.

Василь Кухарьский (фото: Facebook дружини актора)

"В неділю 10.12 пройде прощання з Ваською Кухарським на 10.00 в Театрі на Подолі. На 13.00 відспівування в Володимирському соборі. Приходьте, щоб віддати честь справжньому воїну і добрій гідній людині. Моєму Васічці", - повідомила дружина актора.

Нагадаємо, у вересні цього року Василь, який поповнив лави ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення РФ, отримав важкі поранення на фронті, після чого він перебував у київській лікарні.

Кошти для його лікування збирав кінорежисер Олесь Санін, однак врятувати Кухарського так і не вдалося.

Василь Кухарський (фото: facebook.com/OlesSanin)​​​​​​​