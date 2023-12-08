Відомий український співак заявив про готовність захищати Україну на передовій: "Пройшов комісію"
Український співак Олексій Завгородній, який виступає під псевдонімом Positiff, заявив, що готовий захищати Україну на фронті.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для видання УНІАН.
Positiff готовий піти на фронт
За словами артиста, він ще на початку повномасштабного вторгнення пішов у місцеву тероборону.
Positiff (фото: instagram.com/positiff)
Однак там сказали, що йому краще займатися творчістю.
"Потім ми поїхали в Хмельницьку область робити заходи для дітей-переселенців. Вже там я пішов у місцевий військкомат і пройшов комісію. В мене є документ, що я стою на обліку", - поділився Олексій.
Колишній соліст гурту "Время и стекло" зазначив, що обов’язково поїде на фронт, якщо його призвуть.
Positiff (фото: instagram.com/positiff)
"Я був на полігонах і вже більш-менш навчений збирати автомат і стріляти. Всім раджу все-таки пройти повну військову підготовку - зараз треба бути готовим до всього", - додав він.
До слова, Олексій Завгородній після початку повномасштабного вторгнення активно зайнявся волонтерством.
Артист виступає для дітей-переселенців, а також бере участь у благодійних концертах для українських захисників.
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