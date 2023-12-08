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Відомий український співак заявив про готовність захищати Україну на передовій: "Пройшов комісію"

П'ятниця 08 грудня 2023 15:08
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Відомий український співак заявив про готовність захищати Україну на передовій: "Пройшов комісію" Positiff (фото: instagram.com/positiff)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Олексій Завгородній, який виступає під псевдонімом Positiff, заявив, що готовий захищати Україну на фронті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для видання УНІАН.

Positiff готовий піти на фронт

За словами артиста, він ще на початку повномасштабного вторгнення пішов у місцеву тероборону.

Відомий український співак заявив про готовність захищати Україну на передовій: &quot;Пройшов комісію&quot;

Positiff (фото: instagram.com/positiff)

Однак там сказали, що йому краще займатися творчістю.

"Потім ми поїхали в Хмельницьку область робити заходи для дітей-переселенців. Вже там я пішов у місцевий військкомат і пройшов комісію. В мене є документ, що я стою на обліку", - поділився Олексій.

Колишній соліст гурту "Время и стекло" зазначив, що обов’язково поїде на фронт, якщо його призвуть.

Відомий український співак заявив про готовність захищати Україну на передовій: &quot;Пройшов комісію&quot;

Positiff (фото: instagram.com/positiff)

"Я був на полігонах і вже більш-менш навчений збирати автомат і стріляти. Всім раджу все-таки пройти повну військову підготовку - зараз треба бути готовим до всього", - додав він.

До слова, Олексій Завгородній після початку повномасштабного вторгнення активно зайнявся волонтерством.

Артист виступає для дітей-переселенців, а також бере участь у благодійних концертах для українських захисників.

Раніше Надя Дорофєєва відверто висловилася про Потапа.

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