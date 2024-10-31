Стало відомо, чому Ченнінг Татум і Зої Кравіц розірвали заручини

Татум і Кравіц розійшлися

Наближені до 44-річного актора люди заявляють, що після року заручин пара зрозуміла, що їм не варто бути разом. Причина - різні життєві погляди та цілі.

Зміни у стосунках закоханих сталися ще наприкінці літа, після завершення їхнього спільного промотуру. Повідомляється, що 35-річна Кравіц та її колишній партнер усвідомили, що є протилежностями, а не парою. Татум головним пріоритетом для себе ставить доньку Еверлі, яка з'явилася у його попередньому шлюбі, у той час як для Кравіц на першому місці її професійний розвиток.

До слова, на початку вересня актор публікував спільне фото із Зої у своєму блозі. На кадрі можна побачити, як акторка спить у нього на руках. Тоді Татум заявляв про те, що Кравіц постійно перебуває в пошуках відповідей на запитання і що вона всю себе вклала в їхню стрічку "Кліп не двічі", де виступила також у ролі режисерки.

"Дякую тобі, що знайшла і побачила мене. Я тебе завжди підтримую. Ти і я - спина до спини проти всього. Я ніколи не кліпну, тож продовжимо", - писав він.

Ченнінг Татум і Зої Кравіц розірвали заручини (фото: instagram.com/channingtatum)

Також, за словами інсайдерів, Кравіц і Татуму нібито вдалося розійтися мирно. Більше того, зазначається, що вони планують спільні зйомки у фільмі-комедії "Альфа-Ганг".

Нагадаємо, про заручини зірок стало відомо минулої осені. Раніше Ченнінг був у шлюбі з акторкою Дженною Дуан. Їхній шлюб тривав з 2009 року по 2019. У цьому шлюбі у зірки народилася донька, про яку вже згадувалося вище.

Також Татум мав стосунки з англійською виконавицею Джессі Джей, а із Зої він став зустрічатися у 2021 році.

Ченнінг і Зої були разом кілька років (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)