Стало известно, почему Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку

Татум и Кравиц разошлись

Приближенные к 44-летнему актеру люди заявляют, что после года помолвки пара поняла, что им не стоит быть вместе. Причина - разные жизненные взгляды и цели.

Перемены в отношениях влюбленных произошли еще в конце лета, после завершения их совместного промотура. Сообщается, что 35-летняя Кравиц и ее бывший партнер осознали, что являются противоположностями, а не парой. Татум главным приоритетом для себя ставит дочь Эверли, появившуюся в его предыдущем браке, в то время как для Кравиц на первом месте ее профессиональное развитие.

К слову, в начале сентября актер публиковал совместное фото с Зои в своем блоге. На кадре можно увидеть, как актриса спит у него на руках. Тогда Татум заявлял о том, что Кравиц постоянно находится в поисках ответов на вопросы и что она всю себя вложила в их фильм "Клип не дважды", где выступила также в роли режиссера.

"Благодарю тебя, что нашла и увидела меня. Я тебя всегда поддерживаю. Ты и я - спина к спине против всего. Я никогда не моргну, поэтому продолжим", - писал он.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку (фото: instagram.com/channingtatum)

Также, по словам инсайдеров, Кравиц и Татуму якобы удалось разойтись мирно. Более того, отмечается, что они планируют совместные съемки в фильме-комедии "Альфа-Ганг".

Напомним, о помолвке звезд стало известно минувшей осенью. Ранее Ченнинг состоял в браке с актрисой Дженной Дуан. Их брак длился с 2009 года по 2019 год. В этом браке у звезды родилась дочь, о которой уже упоминалось выше.

Также Татум втречался с английской исполнительницей Джесси Джей, а с Зои он начал отношения в 2021 году.

Ченнинг и Зои были вместе несколько лет (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)