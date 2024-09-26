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Ченнінг Татум і Дженна Деван офіційно розлучилися: що відомо про їхній шлюб

Четвер 26 вересня 2024 16:15
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Ченнінг Татум і Дженна Деван офіційно розлучилися: що відомо про їхній шлюб Ченнінг Татум і Дженна Деван розлучилися офіційно (Фото: Getty Images)
Автор: Любов Блажко

Ченнінг Татум та Дженна Деван офіційно розлучилися - це сталося через шість років після їхнього розставання. Відомо, що колишні закохані прийняли рішення відмовитися від подружньої підтримки та вирішувати питання аліментів і можливих суперечок через суд.

Що про це відомо детальніше, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Page Six.

Татум і Деван офіційно розлучилися

Тепер експодружжя має 45 днів, щоб домовитися про розмір аліментів і врегулювати звинувачення щодо порушення контракту про розмір виплат. Татум і Дженна, як відомо, виховують 11-річну доньку Еверлі.

Ініціатором розриву виступила сама акторка - вона подала відповідні документи до суду ще у 2018 році після 9 років шлюбу з чоловіком. Весь цей час зірки мали невирішені питання щодо прибутків Татума від стрічки "Супермайк", де він почав зніматися під час шлюбу з акторкою.

Ченнінг Татум і Дженна Деван офіційно розлучилися: що відомо про їхній шлюбЧеннінг Татум і Дженна Деван офіційно розлучилися: що відомо про їхній шлюбАктор з донькою Еверлі (Фото: instagram.com/channingtatum)

Тепер угода, про яку згадується вище, допомогла їм уникнути судової тяганини, що була запланована на грудень. Джерело зверталося до представників обох зірок, проте вони відмовилися коментувати ситуацію.

Татум і Деван познайомилися на зйомках серіалу "Крок уперед" у 2006 році, а заручилися через два роки, у 2008-му. Під вінець вони пішли в липні 2009-го.

У період шлюборозлучного процесу обоє погодилися з тим, що офіційною датою їхнього розлучення є 2 квітня 2018 року. А 20 листопада наступного року суддя оголосив їх розлученими. Тепер закінчилася й інша тяганина, пов'язана з цим процесом.

Ченнінг Татум і Дженна Деван офіційно розлучилися: що відомо про їхній шлюбЧеннінг Татум і Дженна Деван офіційно розлучилися: що відомо про їхній шлюбДженна - багатодітна мама, після розлучення вона розпочала нові стосунки (Фото: instagram.com/jennadewan)

У минулому Деван звинувачувала свого колишнього у тому, що він використав сімейні кошти для запуску свого проєкту.

"Поки триватиме справа про розлучення, він продовжуватиме отримувати несправедливу вигоду від збору доходів "Чарівного Майка", не виплачуючи Дженні її справедливу частку", - говорила акторка у серпні.

Після розлучення з Татумом Деван розпочала стосунки зі Стівом Казі, з яким виховує двох спільних дітей.

Актор після розлучення заручився з режисеркою Зої Кравіц.

Тим часом "Міс Україна Всесвіт" Неплях похвалилася стрункими ногами та ідеальним пресом.

Також ми писали, що Дорофєєва випустила емоційний кліп "Колискова 2022", який доводить до сліз.

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