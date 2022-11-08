Стало відомо, чи будуть встановлювати новорічну ялинку в Києві

Станом на 17:20 вівторка, 8 листопада, електронний документ підтримали понад 2644 осіб. До закінчення залишилось 59 днів.

Киянка написала, що недоречно під час війни встановлювати ялинку, адже краще ці кошти витратити на ЗСУ.

"Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці водночас можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки Країни. Адже наразі головне свято на яке очікує кожен українець - це День Перемоги", - написала авторка петиції.

У Києві пропонують не ставити головної ялинки (скрін)

Мер Києва Віталій Кличко розповідав, що в столиці буде встановлена головна новорічна ялинка країни.Однак, масових гулянь та ярмарків на Новий рік та Різдво не буде.

"В першу чергу ми відштовхуємось від безпеки. По-перше, Новий рік та Різдво ніхто скасовувати не буде. А щодо святкування, то кожен зможе відсвяткувати у родині, а таких масових святкувань 100% не буде", - заявив мер.

Наразі невідомо де саме встановлять ялинку, але вже розпочато роботу з підготовки.

Як виглядатиме ялинка

Як пише Realist.Online, президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, організатор новорічного свята на Софійській площі розповів, що ескіз ялинки вже розроблено.

"Можу сказати, що цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія", - сказав він.

Він зазначив, що розроблено декілька варіантів ескізів, якою може бути головна новорічна ялинка 2022-2023.

На фото видно, що ялинка прикрашена іграшками в кольорах національного прапора, а також квітами і свічками. Зазначимо, що замість різдвяної зірки - тризуб.

Один з ескізів можна побачити на ілюстрації.

Як виглядатиме новорічна ялинка у Києві (realist.online)