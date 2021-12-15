Искусственная или настоящая? Врач рассказал, какая елка не навредит здоровью

Праздник Нового года уже не за горами и многие задумываются, какую елку в доме лучше поставить. На этот вопрос ответил врач-педиатр Игорь Кашаба.

"Мы рекомендуем родителям, у которых есть дети-аллергики, обязательно дома ставить живую елку. Можно даже, чтобы хвойники росли как растения", - сообщил он.

Также он дал совет родителям детей-аллергиков и не рекомендовал дома ставить искусственную елку.

"Родителям я рекомендую собрать иголки и сформировать из них подушечку, на которой ребенок будет спать и дышать этим воздухом. Искусственная елка может быть плохого качества, и что она выделяет - никому не известно", - сказал медик.

Кстати, для животных в доме будут опасны, напротив, натуральные растения.

"Минус натуральных елок в том, что их обрабатывают гепариносодержащими веществами, которые препятствуют свертываемости крови. Кошки и собаки грызут все подарят. После слизывания этого вещества у них разжижается кровь, нарушается свертываемость и открываются кровотечения. В таких случаях нужно срочно везти животное в клинику, но спасти его будет очень сложно", - рассказал специалист.

Также животные могут есть иголки с елок, а это опасно для кишечника.