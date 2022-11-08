Стало известно, будут ли устанавливать новогоднюю елку в Киеве

По состоянию на 17.20 вторника, 8 ноября, электронный документ поддержали более 2644 человек. До истечения осталось 59 дней.

Киевлянка написала, что некстати во время войны устанавливать елку, ведь лучше эти средства потратить на ВСУ.

"Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы как сознательные жители столицы одновременно можем в этом году обойтись без установления главной елки страны. Ведь сейчас главный праздник которого ожидает каждый украинец - это День Победы", - написала автор петиции.

В Киеве предлагают не ставить главную елку (скрин)

Мэр Киева Виталий Кличко рассказывал, что в столице будет установлена главная новогодняя елка страны. Однако массовых гуляний и ярмарок на Новый год и Рождество не будет.

"В первую очередь мы отталкиваемся от безопасности. Во-первых, Новый год и Рождество никто отменять не будет. А что касается празднования, то каждый сможет отпраздновать в семье, а таких массовых празднований 100% не будет", - заявил мэр.

Пока неизвестно где именно установят елку, но уже начата работа по подготовке.

Как будет выглядеть елка

Как пишет Realist.Online, президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, организатор новогоднего праздника на Софийской площади рассказал, что эскиз елки уже разработан.

"Могу сказать, что в этот раз елка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история", - сказал он.

Он отметил, что разработано несколько вариантов эскизов, которым может быть главная новогодняя елка 2022-2023.

На фото видно, что елка украшена игрушками в цветах национального флага, а также цветами и свечами. Отметим, что вместо рождественской звезды - трезубец.

Один из эскизов можно увидеть на иллюстрации.

Как будет выглядеть новогодняя елка в Киеве (realist.online)