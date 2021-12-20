В Украине продолжается "елкопад": где успели упасть новогодние красавицы
В Украине начали устанавливать новогодние елки, но не все деревья обрадуют жителей городов. Некоторые новогодние красавицы начали падать спустя короткое время после их установки.
Читайте в нашем материале, где именно падали символы Нового года, и как это происходило.
Елка чуть не убила мужчину под Житомиром
Первая новогодняя красотка, которая не выдержала, стала елка в Романове. Она лишила света жителей двух сел и чуть не убила отца 12 детей.
Сначала праздничное дерево при транспортировке оборвало провода и лишило два села света и интернета, а затем сломалось, когда на верхушке находился арборист - многодетный отец. Елка едва не похоронила заживо мужчину.
В Романове новогодняя елка сломалась при установке, и упала вместе с мужчиной-рабочим (фото: tvijromaniv.in.ua)
Ветер в Мариуполе
А вот новогодняя елка в Мариуполе не выдержала сильного ветра в городе и упала на землю. К счастью, никто не пострадал. Отмечается, что все остальные праздничные локации возле Драматического театра продолжают работать: ярмарка, каток и резиденция Святого Николая.
Ветер в Сумской области также не дал людям насладиться видом новогодней елочки. В Лебедине лесная красавица свалилась на землю из-за сильных порывов ветра.
По словам городского головы Лебедина Александра Бакликова, никто не пострадал.
"Сильный ветер. Хотя стояла она на растяжках, но они лопнули, и дерево упало. Не выдержала и основа. Ее вывернуло с корнями. Нынешняя елка имеет высоту 20 метров, она где-то на 5 метров выше обычного", - сказал мэр, пишет 0642.
Отмечается, что частично повредились украшения и гирлянды – с той стороны, на которую упала елка.
В Лебедине упала елка (фото: 0542.ua)
Елкопад в Ровно
Ветер стал причиной падения елки и в Ровенской области. Так, в поселке Квасилов сильный ветер сломал елку, которая была установлена в центре населенного пункта для празднования рождественско-новогодних праздников.
Чуть позже коммунальщикам удалось вернуть елочку на место и она снова засияла огнями.
Под Ровно ветер повалил елку на землю (фото: КП Ровенский трест зеленого хозяйства)
В каком городе самая дорогая елка
В этом году Днепр стал городом-рекордсменом по стоимости украшения елки, обогнав Киев. Тут на украшение города выделили 62 млн гривен.
В столице украшение новогодней красавицы вылилось в 27 млн гривен, правда, только 5 из них - бюджетные. Остальное дали спонсоры.
На третьем место находится Харьков. На украшение города там потратили 10 млн гривен.
Как мы ранее писали, главная елка Украины зажгла огни.