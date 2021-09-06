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Стало известно, когда в Украине начнется отопительный сезон

Автор: Анна Шиканова

Отопительный сезон в Украине обычно начинается в первой половине октября. Включение батарей во многом зависит от погоды на улице. Существуют строгие нормы, при которых начинают включать отопления в домах украинцев.

Как утверждают специалисты, решение о начале и окончании отопительного сезона принимают городские власти при соблюдении некоторых условий. Что ждет украинцев в 2021 году - читайте ниже.

Когда включают отопление

В частности, если среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток подряд не превышает +8 градусов, то в регионе начинается отопительный сезон.

А весной эта норма действует с точностью до наоборот. Если устанавливается среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов – то это становится причиной для окончания отопительного сезона.

Такие нормы указаны в пункте 5 "Правил оказания услуг по централизованному отоплению, поставке холодной и горячей воды" от 21 июля 2005 года.

Что ждет украинцев в 2021 году

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщают, что состояние подготовки регионов к отопительному сезону составляет около 80%. Имеется ввиду состояние зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства.

"Динамика соответствует рекомендуемым показателям и графикам подготовки. В Минрегионе постоянно проводится мониторинг готовности, и осуществляются визиты непосредственно в регионы. Своевременный старт отопительного сезона – одна из важнейших задач, которые есть сейчас у государства", - сообщил министр Алексей Чернышев.

Он отметил, что тарифы для населения сейчас повышаться не должны. Однако полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлены органам местного самоуправления.

Напомним, ранее мы писали о том, какие тарифы на отопление ждут украинцев в ближайшее время.

А также рассказывали о том, что с 1 октября в Украине начнут действовать новые тарифы на электроэнергию.

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Отопительный сезонТарифы на ЖКХ