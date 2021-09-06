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Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезон

Автор: Анна Шиканова

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в першій половині жовтня. Включення батарей багато в чому залежить від погоди на вулиці. Існують суворі норми, при яких починають включати опалення в будинках українців.

Як стверджують фахівці, рішення про початок і закінчення опалювального сезону приймає міська влада при дотриманні деяких умов. Що чекає українців у 2021 році - читайте нижче.

Коли включають опалення

Зокрема, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не перевищує + 8 градусів, то в регіоні починається опалювальний сезон.

А навесні ця норма діє з точністю до навпаки. Якщо встановлюється середньодобова температура повітря вище + 8 градусів - то це стає причиною для закінчення опалювального сезону.

Такі норми вказані в пункті 5 "Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води" від 21 липня 2005 року.

Що чекає українців у 2021 році

В Міністерстві розвитку громад і територій України повідомляють, що стан підготовки регіонів до опалювального сезону становить близько 80%. Мається на увазі стан будівель, об'єктів водопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства.

"Динаміка відповідає рекомендованим показникам і графікам підготовки. У Мінрегіоні постійно проводиться моніторинг готовності, і здійснюються візити безпосередньо в регіони. Своєчасний старт опалювального сезону - одне з найважливіших завдань, які є зараз у держави", - повідомив Міністр Олексій Чернишов.

Він зазначив, що тарифи для населення зараз підвищуватися не повинні. Однак повноваження щодо встановлення тарифів на тепло в новому опалювальному сезоні надані органам місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які тарифи на опалення чекають українців найближчим часом.

А також розповідали про те, що з 1 жовтня в Україні почнуть діяти нові тарифи на електроенергію.

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Опалювальный сезонТарифи на ЖКГ