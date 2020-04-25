Стало известно, когда точно откроют метро в Киеве

Когда запустят метро в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Метро в Киеве запустят при определенных условиях выхода из карантина

Метро в Киеве будет открыто на одном из этапов выхода из карантина, который представило украинцам правительство в пятницу, 24 апреля. В документе сказано, что метрополитен возобновит свою работу при соблюдении ряда условий. Когда это точно произойдет - в материале Styler.

Так, судя по плану выхода из карантина и снятия ограничений, метрополитен откроется лишь на третьем этапе, да и то не для всех. Полный запуск метро в столице, как, впрочем и в других городах, планируется на следующем - четвертом этапе.

По словам, премьер-министра Украины, Дениса Шмыгаля, стартует этот план 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической ситуации. На первом этапе откроют парки, скверы, разрешат готовить кофе на вынос, частично заработает индустрия красоты.

А вот метро планируют запустить лишь на третьем этапе. Для этого нужно, чтобы количество выздоровевших от коронавируса в Украине было вдвое больше, чем заболевших (в течение 10 дней подряд), а загруженность больниц пациентами с COVID-19 по стране - менее 10%.

При этом метрополитен будет работать лишь для спецперевозок. Видимо, это предусматривает, что в подземку допустят лишь по пропускам работников стратегически важных объектов (медиков, фармацевтов, правоохранителей, спасателей и так далее).

А вот на четвертом этапе планируется полный запуск всего транспорта, в том числе и метрополитена. Для того, чтобы это стало возможным, количество заболевших на протяжении 10 дней подряд не должно превышать 5 случаев по каждой области.

План снятия карантина в Украине (фото: Telegram/Денис Шмыгаль)

Интересно, что метро могут открыть и раньше. И сделать это могут по решению суда, если тот удовлетворит иск народного депутата Алексея Гончаренко. Депутат 23 апреля подал иск в Окружной административный суд на решение Кабинета министров Украины о закрытии метро в Киеве.

Гончаренко назвал такой шаг безответственным и призывает правительство и киевскую мэрию позволить людям, которые работают в стратегических отраслях, в медицине, обороне и так далее дать возможность добираться на работу.

А вот авторитетный украинский вирусолог Алла Мироненко считает, что метро в столице можно было и не закрывать, а вместо этого контролировать, чтобы все люди были в масках, а на станциях установить дезинфекторы.

Ранее мы писали, что в Кабмине назвали единственное условие полного снятия карантинных ограничений в Украине.