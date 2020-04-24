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Кабмин назвал единственное условие полного выхода из карантина

STYLERКоронавирус    24.04.2020 - 21:33
Кабмин назвал единственное условие полного выхода из карантина
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантинные ограничения в Украине снимут полностью при одном условии

Карантин в Украине будет полностью снят лишь при одном условии. Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал поэтапный план выхода украинцев из карантинных ограничений, в котором назвал конечную цель Украины в борьбе с коронавирусом.

Так, любые ограничения будут сняты лишь при условии, что в стране на протяжение 10 дней будут фиксироваться лишь одиночные случаи COVID-19. При этом все они должны быть завозными. То есть, ограничительные меры будут полностью сняты, лишь когда распространения инфекции внутри страны больше не будет.

Стартовой точкой, по словам главы правительства, должно стать 11 мая, дата до которой официально продлили карантин. После этого дня, по плану правительства должен будет начаться первый этап выхода из карантина. Начало выхода из карантина условно назвали "Днем К".

Кабмин назвал единственное условие полного выхода из карантина

План снятия карантина в Украине (фото: Telegram/Денис Шмыгаль)

Ранее мы писали, каким странам в мире удалось полностью победить коронавирус. Там за последние дни не зафиксировано ни одного случая болезни, а все пациенты уже выздоровели.

Также сообщалось, что в Минздраве рассказали, как долго украинцам придется носить защитные маски.

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