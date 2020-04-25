Стало відомо, коли точно відкриють метро в Києві

Коли запустять метро в Києві (колаж РБК-Україна)

Метро в Києві запустять за певних умов виходу з карантину

Метро у Києві буде відкрито на одному з етапів виходу з карантину, який представив українцям уряд у п'ятницю, 24 квітня. У документі сказано, що метрополітен відновить свою роботу при дотриманні ряду умов. Коли це точно відбудеться - в матеріалі Styler.

Так, судячи з плану виходу з карантину і зняття обмежень, метрополітен відкриється лише на третьому етапі, та й то не для всіх. Повний запуск метро в столиці, як, втім і в інших містах, планується на наступному, четвертому етапі.

За словами прем'єр-міністра України, Дениса Шмигаля, стартує цей план 11 травня за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. На першому етапі відкриють парки, сквери, дозволять готувати каву на винос, частково запрацює індустрія краси.

А ось метро планують запустити лише на третьому етапі. Для цього потрібно, щоб кількість тих, хто видужав від коронавірусу в Україні була удвічі більшою, ніж ти, хто захворів (протягом 10 днів поспіль), а завантаженість пацієнтами лікарень з COVID-19 по країні - менше ніж 10%.

При цьому метрополітен буде працювати лише для спецперевезень. Імовірно, це передбачає, що в підземку допустять лише за перепустками працівників стратегічно важливих об'єктів (медиків, фармацевтів, правоохоронців, рятувальників і так далі).

А ось на четвертому етапі планується повний запуск всього транспорту, в тому числі й метрополітену. Для того, щоб це стало можливим, кількість нових хворих протягом 10 днів поспіль не має перевищувати 5 випадків по кожній області.

План зняття карантину в Україні (фото: Telegram/Денис Шмигаль)

Цікаво, що метро можуть відкрити й раніше. І зробити це можуть за рішенням суду, якщо той задовольнить позов народного депутата Олексія Гончаренка. Депутат 23 квітня подав позов в Окружний адміністративний суд на рішення Кабінету міністрів України про закриття метро в Києві.

Гончаренко назвав такий крок безвідповідальним і закликає уряд і київську мерію дозволити людям, які працюють у стратегічних галузях, в медицині, обороні і так далі дати можливість добиратися на роботу.

А ось авторитетний український вірусолог Алла Мироненко вважає, що метро у столиці можна було і не закривати, а замість цього контролювати, щоб всі люди були в масках, а на станціях встановити дезінфектори.

Раніше ми писали, що у Кабміні назвали єдину умову повного зняття карантинних обмежень в Україні.