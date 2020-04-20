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Метро в Киеве можно было не закрывать, - вирусолог

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 10:58
Метро в Киеве можно было не закрывать, - вирусолог
Фото: Алла Мироненко (ukrmedclub.com)

По ее словам, метро можно было оставить открытым, но не пускать людей с открытым лицом, без маски

Метро в Киеве можно было оставить открытым, но не пускать людей на станции без масок. Об этом в интервью РБК-Украина заявила доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко.

Она также добавила, что можно запустить транспорт при условиях соблюдения правил карантина.

"Можно запустить транспорт, но при условии, что все будут соблюдать масочный режим, обрабатывать руки или перчатки. Чтобы как-то жизнь восстанавливалось - это тоже правильно. Метрополитен можно было вообще, видимо, не закрывать, но не пускать в метро людей с открытым лицом, без маски.... Во-вторых, надо, чтобы люди следили за руками, так как из руки даже больше вероятность заразиться чем через открытое лицо. Это, конечно, если в транспорте едет пять человек, а не, например, пятьдесят. Но в любом случае при плотном пассажиропотоке все должны быть в маске", - сказала Мироненко.

Напомним, в Киеве за сутки 2 летальных случая от коронавируса и 49 новых инфицированных. Заболели 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет; 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет и ребенок, которому 13 лет.

При этом в Украине число новых случаев COVID-19 сокращается третий день подряд. 17 апреля было зарегистрировано 501 случай, днем позже - 444, вчера - 343 новых случая.

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