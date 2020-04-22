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Когда в Киеве заработает метро: украинцам назвали дату

STYLERЖизнь    22.04.2020 - 09:17
Когда в Киеве заработает метро: украинцам назвали дату
Когда в Киеве будет работать метро (фото: РБК-Украина)

Премьер-министр Украины рассказал, когда в столице заработает метрополитен

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта по 24 апреля. Киевский метрополитен закрыли 17 марта и многих граждан волнует вопрос, когда же он заработает снова. На это дал ответ премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина. По словам главы Кабмина, выход из карантина будет плавным и поэтапным, это касается и запуска общественного транспорта в столице.

"Транспорт, скорее всего, будет запускаться поэтапно. То есть сначала – облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугородному, потом – к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что одним из самых главных рисков инфицирования коронавирусом является перевозки с массовым скоплением людей. Глава Кабинета министров сообщил украинцам, что не стоит расчитывать на восстановление работы киевского метрополитена до 11 мая. Это произойдет позже.

"Поэтому снятие ограничений в этой сфере нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно. Возьмем метро – это 2 миллиона пассажиров ежедневно. Мы понимаем, что из-за одного больного человека при этих условиях через неделю уже будут тысячи больных. И это только через метро. Поэтому, чтобы не бросаться громкими заявлениями, скажу, что точно не до 11 мая", - подытожил премьер.

Как мы ранее писали, министр инфрастуктуры сообщил украинцам, когда они смогут полететь в отпуск отдыхать.

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