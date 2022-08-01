UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, откроется ли МакДональдс в августе

Фото: Стало известно, откроются ли МакДональдс в Украине в августе (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В украинском офисе МакДональдс прокомментировали информацию об открытии ресторанов в августе 2022 года. Ранее сообщалось, что в более безопасных регионах заведения МакДональдс могут снова начать работу.

Выяснилось, что планы у компании возобновить работу в нескольких регионах есть, но конкретных решений, планов и графиков на данный момент нет.

Об этом рассказала руководительница отдела связи с общественностью в МакДональдс Алеся Муджири в комментарии для OBOZREVATEL.

Она подчеркнула, что информация об открытии ресторанов в августе неправдивы.

"Это информация является неправдивой. Сейчас мы постоянно оцениваем ситуацию. В некоторых областях у нас есть амбиции возобновить работу, но в текущей ситуации мы не можем озвучивать конкретные планы", - сказала Муджири.

Она порекомендовала следить за обновлениями, так как об открытии ресторанов в МакДональс сразу сообщат.

"Следите за обновлениями, как только у нас будут планы, мы их не будем скрывать. Но сейчас планов открывать рестораны в августе нет, но у нас есть амбиции возобновить работу в будущем", - подчеркнула представитель МакДональдс.

В конце июня появилась информация о том, что МакДональдс готовится к открытию ресторанов в августе. Об этом на условиях полной анонимности сообщил директор одного из киевских ресторанов.

СЕО сети ресторанов МакДональдс Юлия Бадритдинова в конце июня эту информацию не подтвердила, но и не опровергла.

Она рассказала, что сейчас в сети идет подготовка к работе в нынешних условиях - изучается безопасность каждого ресторана, разрабатываются правила на случай тревоги и восстанавливается сеть поставок продуктов.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, почему важно, чтобы МакДональдсы снова начали работать в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
МакДональдз