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МакДональдс готовится к открытию в Украине: что известно

Новина українською →
Четверг 23 июня 2022 16:02
МакДональдс готовится к открытию в Украине: что известно МакДональдс готовится к возобновлению работы в Украине (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Анна Шиканова

Переговоры об открытии ресторанов МакДональдс в Украине еще не завершены. Однако уже ходят слухи, что всю подготовку планируют завершить до августа. В работу ресторанов будут внесены некоторые изменения.

Об этом говорится в интервью с СЕО сети ресторанов Юлией Бадритдиновой для издания Forbes.

Безопасность - главное

Бадритдинова не стала называть сроки и комментировать переговоры об открытии ресторанов, но рассказала, что именно сейчас делают в МакДональдс, чтобы снова открыть рестораны.

"В настоящее время мы работаем над обновлением протоколов безопасности. Этот процесс, в частности, включает просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал "воздушная тревога", рестораны срочно должны закрываться, что само по себе достаточно непростым процессом, поскольку ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей", - объяснила она.

Во время сигнала "воздушной тревоги" рестораны будут закрываться.

Поставка продуктов изменится

Также нужно будет восстановить сеть поставок - из-за разрушенной инфраструктуры придется покупать некоторые продукты в других регионах и даже странах. Это касается соков длительного хранения, соусов и так далее.

В начале войны все продукты со складов МакДональдс были переданы горсоветам - на нужды жителей.

МакДональдс готовится к открытию в Украине: что известно

МакДональдс в Украине (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Тренинги для персонала

По словам Бадтридиновой, сейчас идет работа над тренингами для восстановления знаний и навыков людей. А также над тренингами по работе с ПТСР.

"Очень многие украинцы пережили реальные ужасы. И мы понимаем, что травмированные люди будут как среди наших клиентов, так и сотрудников. И нам нужно понимать, как будут управляться наши команды. Мы же "бизнес о людях". Каждый шаг должен быть взвешенным, а главное – отвечать нашим стандартам безопасности людей и пищи. Мы не можем просто так открыться, пока не убедимся, что все отвечает нашим требованиям", - подчеркнула она.

Сколько ресторанов пострадали

В Украине пострадало от войны 9 ресторанов МакДональдс из 107 - в разной мере. И все, обещает Бадтридинова, будут отремонтированы. К некоторым пока нет доступа из-за военных действий...

Сегодня все работники ресторанов получают зарплату, у всех действует медицинская страховка. Также были организованы дополнительные выплаты и помощь раненным сотрудникам.

Также многие сотрудники МакДональдс с апреля занимаются волонтерской деятельностью в Фундации Дома Рональда Макдональда.

МакДональдс готовится к открытию в Украине: что известно

Рестораны МакДональдс закрылись в Украине 24 февраля (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Напомним, что рестораны МакДональдс закрылись по всей Украине еще 24 февраля. Компания это объяснила соображениями безопасности - клиентов и работников сети.

Недавно в СМИ появилась информация, что работу ресторанов МакДональдс планируют возобновить с августа.

И эту информацию подтвердил директор одного из киевских ресторанов МакДональдс на условиях полной анонимности.

Но МакДональдсы смогут открыть только, если будут согласованы все вопросы безопасности.

Читайте также о том, как самостоятельно приготовить гамбургер "как в МакДональдс".

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