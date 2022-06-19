McDonald's могут снова открыть в Украине: что известно

Рестораны McDonald's могут снова открыть в Украине. Заведения популярной сети быстрого питания прекратили работу в нашей стране еще в начале полномасштабного вторжения РФ ради безопасности сотрудников, и функционировали только как гуманитарные центры. Сейчас в компании готовятся к камбэку.

Когда в Украине может состояться открытие МакДональдсов - читайте в материале ниже.

Сразу после масштабной атаки страны-агрессора по украинским городам 24 февраля в руководстве McDonald's объявили, что решили закрыть все заведения в нашем государстве, чтобы не подвергать опасности персонал.

McDonald's закрылся в Украине еще 24 февраля (фото: скрин instagram.com/mcdonaldsukraine)

Позже в администрации сети уточнили, что откроют двери ресторанов только после прекращения боевых действий, то есть после окончания войны. При этом отмечалось, что работники Маков активно помогают в гуманитарных вопросах и передают продукты и еду из заведений туда, где они особо нужны.

Также в пресс-службе McDonald's добавляли, что не планируют прекращать выплаты зарплаты 10 тысячам своим работникам в Украине.

Сегодня, 19 июня, в сети появилась информация о том, что менеджеры сети связываются со своими работниками, и расспрашивают о готовности выйти на работу уже в августе.

Рестораны МакДональд в Украине могут снова открыть в августе (фото: скрин twitter.com/5takdesign)

В комментариях к посту Ивана Клименко в Twitter пользователи интернета уточняют со ссылкой на менеджеров Макдональдса, что в рабочем чате дирекцией такие "опросники" действительно проводятся, и речь идет о возможном выходе на работу во второй половине августа. Впрочем, состоится ли на практике такое открытие ресторанов летом - уверенности нет.

Фото: скрин комментариев twitter.com/5takdesign

Добавим также, что пресс-служба компании МакДональдс в Украине относительно возможности запуска работы заведений сейчас ничего не сообщает.