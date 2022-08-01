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Стало відомо, чи відкриється МакДональдз в серпні

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Понеділок 01 серпня 2022 16:31
Стало відомо, чи відкриється МакДональдз в серпні Фото: Стало відомо, чи відкриються МакДональдз в Україні в серпні (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В українському офісі МакДональдз прокоментували інформацію про відкриття ресторанів у серпні 2022 року. Раніше повідомлялося, що в більш безпечних регіонах заклади МакДональдз можуть знову почати роботу.

З'ясувалося, що плани у компанії відновити роботу в декількох регіонах є, але конкретних рішень, планів і графіків на цей момент немає.

Про це розповіла керівниця відділу зв'язку з громадськістю в МакДональдз Алеся Муджирі в коментарі для OBOZREVATEL.

Вона підкреслила, що інформація про відкриття ресторанів у серпні неправдиві.

"Ця інформація є неправдивою. Зараз ми постійно оцінюємо ситуацію. У деяких областях у нас є амбіції відновити роботу, але в поточній ситуації ми не можемо озвучувати конкретні плани", - сказала Муджирі.

Вона порекомендувала стежити за оновленнями, тому, що про відкриття ресторанів в МакДональз відразу повідомлять.

"Слідкуйте за оновленнями, як тільки у нас будуть плани, ми їх не будемо приховувати. Але зараз планів відкривати ресторани в серпні немає, але у нас є амбіції відновити роботу в майбутньому", - підкреслила представник МакДональдз.

В кінці червня з'явилася інформація про те, що МакДональдз готується до відкриття ресторанів в серпні. Про це на умовах повної анонімності повідомив директор одного з київських ресторанів.

СЕО мережі ресторанів МакДональдз Юлія Бадрітдінова наприкінці червня цю інформацію не підтвердила, але й не спростувала.

Вона розповіла, що зараз в мережі йде підготовка до роботи в нинішніх умовах - вивчається безпека кожного ресторану, розробляються правила на випадок тривоги та відновлюється мережа поставок продуктів.

До речі, раніше ми розповідали про те, чому важливо, щоб Макдональдзи знову почали працювати в Україні.

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МакДональдз
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