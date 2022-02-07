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Стало известно о любимом завтраке Елизаветы II, который она ест каждый день уже 70 лет

Автор: Роман Мирончук

У королевы Великобритании Елизаветы II есть команда королевских поваров и кухонных работников, которые каждое утро готовят ей еду. Интересно, что на протяжении 70 лет ее завтраком являются хлопья с молоком.

Об этом сообщает издание Тhe Sun.

При этом королева отдает предпочтению одному американскому производителю сухих завтраков - компании Kellogg's.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, проработавший в королевской семье 15 лет, рассказал, что любимый выбор монарха - это кукурузные хлопья Special K и фрукты.

Даррен также поведал, что королева не гурман, в отличие от покойного принца Филиппа, который любил поесть и целый день говорил о еде.

Елизавета II любит есть яичницу-болтунью с копченым лососем и тертым трюфелем. Макгрейди подчеркнул, что королева слишком скромна, чтобы заказывать свежие трюфели. Обычно она наслаждалась ими только на Рождество, когда трюфели ей присылали в качестве подарка.

Бывший королевский шеф-повар также признался, что королева не любит пиццу и за все 15 лет его работы во дворце ни одной пиццы ей так и не подали.

Напомним, Елизавета II выпустила собственный кетчуп и коричневый соус, который похожий на соус для стейков.

Мы также писали о том, что стало известно, как заваривает чай Елизавета II.

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Елизавета IIеда