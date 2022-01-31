Елизавета II выпустила собственный кетчуп: ингредиенты берутся из резиденции королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II выпустила собственный бренд приправ, включая томатный кетчуп и коричневый соус, который похожий на соус для стейков.

Продукцию будут производить из ингредиентов, выращенных в резиденции королевской семьи в Сандрингеме.

Кетчуп, который позиционируется как "идеальный для завтрака или любого времени дня", приправлен финиками, яблочным соком и специями, а коричневый соус содержит уксус и различные специи.

Приправы также имеют королевскую цену: более 9 долларов за стеклянную бутылочку в 295 гр.

Елизавета II выпустила собственный кетчуп и соус (фото: BAV MEDIA/SPLASHNEWS.COM)

Хотя на первый взгляд запуск своего кетчупа и соуса может показаться неожиданным, говорят, что королева обожает гамбургеры, поэтому дворцовая кухня, вероятно, полна приправ.

Однако бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэйди сказал, что монарх предпочитает особые бургеры, в которых нет булочки. Их едят ножом и вилкой, и подают с клюквой, а не с кетчупом.

Интересно, что в 2020 году Букингемский дворец выпустил собственный джин, многие ингредиенты которого поступают прямо с заднего двора лондонского дома королевы Елизаветы.

После чего последовал джин, произведенный в поместье Сандрингем, в который входит хурма шарон. Ее выращивают в королевской теплице. Джин также содержит листву мирта, выращенного в королевском поместье.