Стало відомо про улюблений сніданок Єлизавети II, який вона їсть щодня вже 70 років

У королеви Великобританії Єлизавети II є команда королівських кухарів і кухонних працівників, які щоранку готують їй їжу. Цікаво, що протягом 70 років її сніданок - це пластівці з молоком.
Про це повідомляє видання Тһе Sun.
При цьому королева віддає перевагу одному американському виробнику сухих сніданків - компанії Kellogg's.
Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, який пропрацював в королівській родині 15 років, розповів, що улюблений вибір монарха - це кукурудзяні пластівці і фрукти.
Даррен також повідав, що королева не гурман, на відміну від покійного принца Філіпа, який любив поїсти і цілий день говорив про їжу.
Єлизавета II любить їсти яєчню-базіку з копченим лососем і тертим трюфелем. Макгрейді підкреслив, що королева занадто скромна, щоб замовляти свіжі трюфелі. Зазвичай вона насолоджувалася ними тільки на Різдво, коли трюфелі їй надсилали в якості подарунка.
Колишній королівський шеф-кухар також зізнався, що королева не любить піцу і за всі 15 років його роботи в палаці жодної піци їй так і не подали.
Нагадаємо, Єлизавета II випустила власний кетчуп і коричневий соус, який схожий на соус для стейків.
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