Стало відомо про улюблений сніданок Єлизавети II, який вона їсть щодня вже 70 років

При цьому королева віддає перевагу одному американському виробнику сухих сніданків - компанії Kellogg's.

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, який пропрацював в королівській родині 15 років, розповів, що улюблений вибір монарха - це кукурудзяні пластівці і фрукти.

Даррен також повідав, що королева не гурман, на відміну від покійного принца Філіпа, який любив поїсти і цілий день говорив про їжу.

Єлизавета II любить їсти яєчню-базіку з копченим лососем і тертим трюфелем. Макгрейді підкреслив, що королева занадто скромна, щоб замовляти свіжі трюфелі. Зазвичай вона насолоджувалася ними тільки на Різдво, коли трюфелі їй надсилали в якості подарунка.

Колишній королівський шеф-кухар також зізнався, що королева не любить піцу і за всі 15 років його роботи в палаці жодної піци їй так і не подали.