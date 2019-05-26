Стало известно, куда отправились Потап и Настя в свой медовый месяц

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие в Анталию, Турция. Это стало известно из сториз певицы на ее странице в Instagram.

Звездные супруги только позавчера отгуляли свадьбу, а уже сегодня отправились в медовый месяц на частном самолете. Поговаривают, что этот самолет Потап подарил Насте. Об этом в сториз сказала подружка Каменских.

Компанию молодоженам составили Аня Андрийчук-Завгородняя и Лена Голубицкая.

Потап и Настя Каменских отправились в Турцию (видео: instagram.com/kamenskux)

На этом снимке счастливая пара позирует перед вылетом из Киева. Молодожены запечатлены в повседневной одежде и с двумя дизайнерскими чемоданами от Louis Vuitton.

Напомним, что Настя Каменских удивила поклонников своей фотографией, на которой, как отмечают многие, она не похожа на себя. При этом несмотря на то, что многие пользователи сети не узнали Настю, многим поклонникам понравилось ее фото.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских и Тина Кароль отожгли на свадьбе певицы. Знаменитости стояли в обнимку и целовались на камеру.

Мы также писали о том, что украинская певица Оля Полякова позабавила сеть стримом со свадьбы Потапа и Насти Каменских. Певица успела пообщалась со многими гостями, включая Тину Кароль, Надю Дорофееву и Дантеса.