ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

А где же Настя? Поклонники Каменских не узнали певицу. Фото

STYLERЖизнь    25.05.2019 - 21:27
А где же Настя? Поклонники Каменских не узнали певицу. Фото
Настя Каменских изменилась до неузнаваемости (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских удивила поклонников своим видом

Настя Каменских, которая на днях вышла замуж за Потапа, так изменилась на фотографии, что поклонники популярной певицы ее не узнали. Новое фото Каменских выложила на своей странице в Instagram.

На снимке певица сидит в свадебном платье с глубоким вырезом и пристально смотрит в камеру.

А где же Настя? Поклонники Каменских не узнали певицу. Фото

Настя Каменских изменилась до неузнаваемости (фото: instagram.com/kamenskux)

Стоит отметить, несмотря на то, что многие пользователи сети не узнали Настю, очень многим поклонникам понравилась ее фотография.

  • Не похожая на себя;
  • Мне одной показалось что на этом фото Настя похожа на Жанну Фриске? Сногсшибательно;
  • А где же Настя на этой открытке?
  • Нафотошопили столько, что на себя не похожа;

А где же Настя? Поклонники Каменских не узнали певицу. Фото

Скриншот с Instagram

  • Естественная красота лучше;
  • Зачем столько фотошопа? И без него красивая;
  • Очень красивая!!! Счастье тебе;
  • Я балдею от тебя. Очень рада за вас;
  • Красотка. Только вот глаза то почему голубо-серые на фото?!

А где же Настя? Поклонники Каменских не узнали певицу. Фото

Скриншот с Instagram

  • Потапу повезло;
  • Очень красиво;
  • Такая красивая! Настя, ты лучшая!
  • Богиня!
  • Без косметики лучше. Намного красивее!

Напомним, что известная украинская певица Камалия посоветовала Насте Каменских возвести своего супруга на пьедестал.

Мы также писали о том, что Тина Кароль повеселилась на свадьбе Насти и Потапа. Певица целовалась с Каменских на камеру.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Потапа Ирина Горовая разоткровенничалась на камеру и рассказала, как познакомилась с рэпером.

Свадьба Потапа и Каменских: перед церемонией произошел неприятный инцидент Свадьба Насти и Потапа: поклонники заметили важную деталь. Видео
Новости Украины Настя Каменскихшоубиз
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь