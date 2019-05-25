А где же Настя? Поклонники Каменских не узнали певицу. Фото

Настя Каменских изменилась до неузнаваемости (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских удивила поклонников своим видом

Настя Каменских, которая на днях вышла замуж за Потапа, так изменилась на фотографии, что поклонники популярной певицы ее не узнали. Новое фото Каменских выложила на своей странице в Instagram.

На снимке певица сидит в свадебном платье с глубоким вырезом и пристально смотрит в камеру.

Настя Каменских изменилась до неузнаваемости (фото: instagram.com/kamenskux)

Стоит отметить, несмотря на то, что многие пользователи сети не узнали Настю, очень многим поклонникам понравилась ее фотография.

Не похожая на себя;

Мне одной показалось что на этом фото Настя похожа на Жанну Фриске? Сногсшибательно;

А где же Настя на этой открытке?

Нафотошопили столько, что на себя не похожа;

Скриншот с Instagram

Естественная красота лучше;

Зачем столько фотошопа? И без него красивая;

Очень красивая!!! Счастье тебе;

Я балдею от тебя. Очень рада за вас;

Красотка. Только вот глаза то почему голубо-серые на фото?!

Скриншот с Instagram

Потапу повезло;

Очень красиво;

Такая красивая! Настя, ты лучшая!

Богиня!

Без косметики лучше. Намного красивее!

Напомним, что известная украинская певица Камалия посоветовала Насте Каменских возвести своего супруга на пьедестал.

Мы также писали о том, что Тина Кароль повеселилась на свадьбе Насти и Потапа. Певица целовалась с Каменских на камеру.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Потапа Ирина Горовая разоткровенничалась на камеру и рассказала, как познакомилась с рэпером.