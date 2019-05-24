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Маты и поцелуи: Каменских и Кароль отожгли на свадьбе. Видео

STYLERЖизнь    24.05.2019 - 22:27
Маты и поцелуи: Каменских и Кароль отожгли на свадьбе. Видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа - Тина Кароль отожгла с Каменских (фото: коллаж РБК-Украина)

Тина Кароль повеселилась на свадьбе Насти Каменской и Потапа

Свадьба Насти Каменских и Потапа прошла вчера, 23 мая, в столичном элитном ресторане Fabius. На церемонию было приглашено много украинских знаменитостей, среди которых была и Тина Кароль. Певица выложила в Instagram пикантное видео.

На видео Тина Кароль стоит в обнимку с Настей Каменских. При этом видно, что певицы уже не совсем трезвые.

Свадьба Насти Каменских и Потапа - Тина Кароль отожгла с Каменских (видео: instagram.com/tina_karollife)

"Б*я, у меня сториз будет с Тиной!", - сказала Каменских и прикоснулась губами к щеке Кароль.

В свою очередь, Тина смущенно засмеялась и сказала: "Секси-сториз!".

Пользователи сети также прокомментировали это видео.

  • Это все шампань;
  • Секси. Вы реал секси. Но бухие;
  • Забияки;
  • Настя, а букетик нашей Тиночке, подсуетила?

Маты и поцелуи: Каменских и Кароль отожгли на свадьбе. Видео

Скриншот с Instagram

  • Девочки отдыхают;
  • Красотки;
  • Эх, где я был? Такие девушки…

Напомним, что на свадьбе Насти и Потапа поклонники заметили важную деталь. Каменских дважды меняла наряды. Эту деталь подметили внимательные фанаты, выложившие видео в Instagram.

Ранее сообщалось, что популярная певица Оля Полякова позабавила сеть стримом со свадьбы Потапа и Насти Каменских. Певица пообщалась с гостями и пообнималась с Тиной Кароль.

Мы также писали о том, что бывшая жена Потапа Ирина Горовая пришла на свадьбу со своим новым бойфрендом. При этом пользователи сети считают, что появление экс-супруги Потапа на торжестве унизило ее.

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