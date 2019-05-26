Стало відомо, куди вирушили Потап і Настя в свій медовий місяць

Потап і Настя Каменських вирушили у весільну подорож в Анталії, Туреччина. Це стало відомо зі сторіз співачки на її сторінці в Instagram.

Зіркове подружжя тільки позавчора відгуляло весілля, а вже сьогодні відправилися в медовий місяць на приватному літаку. Подейкують, що цей літак Потап подарував Насті. Про це в сторіз сказала подружка Каменських.

Компанію молодятам склали Аня Андрійчук-Завгородня і Олена Голубицька.

Потап і Настя Каменських вирушили до Туреччини (відео: instagram.com/kamenskux)

На цьому знімку щаслива пара позує перед вильотом з Києва. Молодята відображені в повсякденному одязі і з двома дизайнерськими валізами від Louis Vuitton.

Нагадаємо, що Настя Каменських здивувала шанувальників своєю фотографією, на якій, як зазначили люди, вона не схожа на себе. При цьому незважаючи на те, що багато користувачів мережі не впізнали Настю, багатьом шанувальникам сподобалося її фото.

Раніше повідомлялося, що Настя Каменських і Тіна Кароль запалили на весіллі співачки. Знаменитості стояли в обнімку і цілувалися на камеру.

Ми також писали про те, що українська співачка Оля Полякова потішила мережу стримом з весілля Потапа і Насті Каменських. Співачка встигла поспілкувалася з багатьма гостями, включаючи Тіну Кароль, Надю Дорофєєву і Дантеса.