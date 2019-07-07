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Елизавета II не пришла на крещение Арчи: общественность в шоке

STYLERПерсоны    07.07.2019 - 08:34
Елизавета II не пришла на крещение Арчи: общественность в шоке
Елизавета II (фото: The Royal Family)

Королева не стала отменять своих планов ради такого события

Королева Елизавета II не пришла на крестины сына Меган Маркл и принца Гарри, которые проводились 6 июля, в субботу. В чем причина подобного поведения королевы, передает The Sun.

Оказывается, выходные королева планировала изначально провести с принцем Филиппом в Сандрингеме и отменять свои планы не собиралась даже ради Арчи. Конечно, такое поведение Елизаветы II вызвало множество вопросов среди окружающих.

Посетить Королевские конюшни для Ее высочества было важнее, нежели торжественная церемония, которая изначально должна была состояться в пятницу, 5 июля. После дата была перенесена для того, чтобы на крещение смог приехать принц Чарльз.

Елизавета II не пришла на крещение Арчи: общественность в шокеМеган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Ранее мы писали, что Елизавета II контролирует каждый шаг герцогов Сассекских, поскольку порой Меган Маркл и принц Гарри бывают крайне непредсказуемы.

Напомним, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон должны придерживаться определенных правил лексики, однако это далеко не всегда выходит у герцогинь. Эксперт рассказала, как королевские члены семьи пренебрегают правилами этикета.

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