Стало известно, когда в Киеве рассеется смог

Смог в Киеве (фото: РБК-Украина)

Аномальный туман продолжает окутывать столицу Украины

Смог в Киеве стоит уже несколько дней подряд, серьезно усложняя движение, как наземного, так и воздушного транспорта. Кроме того, наличие аномального тумана вызывает беспокойство украинцев за свое здоровье.

О том, откуда взялась странная смесь тумана, пыли и вредных выбросов, и когда это явление исчезнет, говорится в сюжете Сніданка з 1+1. Стоит отметить, что в странный смог погрузились также многие другие украинские города.

Украинцы паникуют в соцсетях, а ученые считают, что первопричиной является температурная аномалия октября 2019 года. Теплый воздух снизу поднимается вверх, а на его место приходит холодная масса.

"Чем выше разница, тем более эффективное движение. Тем больше "вертикальное проветривание" города или Земли", - уверен ученый Николай Чураев.

Смог в Киеве (фото: РБК-Украина)

А в больших городах смог усиливается из-за большого количества высоток, что затрудняет движение воздуха. Воздушный поток, стыкаясь с высотным сооружением начинает завихряться, образовывая микровихри, которые мешают отходу смога.

Из-за этого угарный газ от автотранспорта, выбросы ТЭЦ, дым от сжигания листьев и от пожара на торфяниках остается в нижних шарах.

Смог уйдет из Киева и других крупных городов вместе с похолоданием. Синоптики же единогласно утверждают, что оно настанет в понедельник, 28 октября.

Смог и туман уйдет из Украины вместе с похолоданием (видео: YouTube/Сніданок з 1+1)